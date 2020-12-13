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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Championship: Группа A
Бока Хуниорс
1:1
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
1:0
30' Гол
Diego Gonzalez VI
82' Желтая карточка
Jhonatan Candia
85' Желтая карточка
Mateo Carabajal
1:1
90' Гол
Facundo Pons
90'+7
17
Росси
Агустин
4
Буффарини
Хулио
5
Самбрано
Очандарте
20
Gaston
Avilla
3
Мас
Эмануэль
29
Хара
Леонардо
23
Diego
Gonzalez
VI
30
Exequiel
Zeballos
32
Марони
Гонсало
34
Agustin
Obando
27
Franco
Soldano
1
Maximiliano
Gagliardo
14
Mateo
Carabajal
16
Ignacio
Gariglio
2
Fabio
Pereyra
6
Gaston
Suso
11
Nicolas
Castro1
8
Jesus
Soraire
5
Emiliano
Mendez
24
Alejo
Antilef
9
Lucas
Albertengo
20
Jhonatan
Candia
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Арсенал Саранди
5-3-2

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Суперлига Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди Суперлига Бока Хуниорс 3:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:2 Бока Хуниорс Примера
Арсенал Саранди 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 4:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 3:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Бока Хуниорс Примера Арсенал Саранди 3:0 Бока Хуниорс Примера
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Диего Гонзалес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.03 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 6.50 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.20 6.95
  1.18 5.51 27.92

Самый высокий коэффициент на матч «Бока Хуниорс» – «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бока Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бока Хуниорс» – «Арсенал Саранди», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.09 8.20 1.06 1.60 2.25 2.65 1.45 2.15 1.70 1.07 7.50 1.71 2.14 1.48 2.65 1.05 8.50 1.13 5.40 1.04 9.00 1.02 11.50 1.02 10.50 1.01 18.50
9.40 1.02 8.50 1.04 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.96 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.75
4.81 1.16 2.93 1.38 1.44 2.77 1.23 3.98 1.50 2.54 1.30 3.33 1.21 4.11 1.25 3.65 1.15 5.05 1.31 3.45 1.11 6.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.13 1.66 1.92 1.88 1.27 3.55 1.12 5.70 1.02 11.00
3.00 1.39 1.97 1.83 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
1.88 1.93 1.54 2.42 1.20 4.10 1.14 5.09 1.10 6.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.22
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