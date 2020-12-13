Сан-Лоренсо
0:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
11' Желтая карточкаFederico Navarro
0:1
19' Гол в свои воротаСаласар Виктор
27' Желтая карточкаMarcos Guillermo Diaz
45' Желтая карточкаTomas Pochettino
0:2
52' ГолDiego Valoyes
60' Желтая карточкаРафа II
65' Желтая карточкаМеносси Лукас
67' Желтая карточкаФрагапане Франко
0:2
84' Не забитый пенальтиРомеро Анхель
84' Желтая карточкаNahuel Tenaglia
90' Желтая карточкаFederico Gattoni
21
Ариас
Рамон
10
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ариас РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Siro Rosane
-
-
-
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-
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-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Soso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
-
36 Ignacio Lago
-
-
10 Joel Sonora
-
11 Brian Guzman
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
11'
19'
0:1
45'
52'
60'
65'
67'
84'
0:2
84'
90'
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =6 -5Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Тальерес Кордоба: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
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