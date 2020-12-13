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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Championship: Группа B
Сан-Лоренсо
0:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
11' Желтая карточка
Federico Navarro
0:1
19' Гол в свои ворота
Саласар Виктор
27' Желтая карточка
Marcos Guillermo Diaz
45' Желтая карточка
Tomas Pochettino
0:2
52' Гол
Diego Valoyes
60' Желтая карточка
Рафа II
65' Желтая карточка
Меносси Лукас
67' Желтая карточка
Фрагапане Франко
0:2
84' Не забитый пенальти
Ромеро Анхель
84' Желтая карточка
Nahuel Tenaglia
90' Желтая карточка
Federico Gattoni
90'+6
23
Fernando
Monetti
29
Саласар
Виктор
6
Federico
Gattoni
21
Ариас
Рамон
22
Gabriel
Rojas1
5
Меносси
Лукас
8
Diego
Rodriguez
IV
20
Juan
Edgardo
Ramirez
10
Ромеро
Оскар
11
Ромеро
Анхель
9
Ди
Санто
Франко
21
Marcos
Guillermo
Diaz
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
5
Federico
Navarro
7
Diego
Valoyes
32
Tomas
Pochettino
20
Фрагапане
Франко
23
Mateo
Retegui
Сан-Лоренсо
4-3-1-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Тальерес Кордоба: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Торнео де Верано Сан-Лоренсо 0:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо Суперлига
Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 4:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Tomas Pochettino получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Маркос Диаз получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Саласар Виктор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    11'
    Federico Navarro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 2.88 2.95
  15.15 4.10 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Лоренсо» – «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Лоренсо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Лоренсо» – «Тальерес Кордоба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
5.80 1.09 4.75 1.16 2.46 1.52 1.87 1.93 1.53 2.67 1.23 4.20 1.16 4.95 1.03 9.30 1.02 9.80
6.63 1.12 4.30 1.19 2.83 1.40 2.94 1.37 2.47 1.53 1.98 1.84 1.61 2.30 1.79 2.04 1.51 2.52 1.24 3.82 1.17 4.56 1.17 5.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.62 1.53 2.50 1.28 3.68 1.06 9.10 1.04 10.75
2.09 1.73 1.71 2.10 1.32 3.13 1.22 3.93 1.44 2.74 1.23 3.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.99 1.82 1.45 2.75 1.15 5.55 1.10 6.85
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