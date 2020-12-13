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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Championship: Группа A
Ривер Плейт
1:0
Перерыв
Аргентинос Хуниорс
0'
15' Желтая карточка
Matias Romero1
23' Желтая карточка
Рохас Роберт
27' Желтая карточка
Lucas Abraham Chavez
1:0
28' Пенальти
Альварес Хулиан
44' Желтая карточка
Соса Сантьяго
25
Enrique
Bologna
20
Каско
Милтон
2
Рохас
Роберт
22
Пинола
Хавьер
II
3
Fabricio
Angileri
5
Сукулини
Бруно
13
Соса
Сантьяго
10
Фернандес
Игнасио
19
Борре
Рафаэль
9
Альварес
Хулиан
27
Пратто
Лукас
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
29
Marco
Di
Cesare
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
22
Franco
Ibarra
17
Franco
Moyano
23
Edwar
Lopez
26
Matias
Romero1
28
Nicolas
Alexis
Silva
27
Ауче
Габриэль
Ривер Плейт
4-3-3
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера
Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Ривер Плейт 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Соса Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Фернандес Игнасио уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Желтая карточка
    23'
    Рохас Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Matias Romero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Аргентинос Хуниорс
1.77
5.30
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 5.80 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.10 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.96 5.40
  1.23 5.30 15.64

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Аргентинос Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.01 9.60 1.04 4.20 1.20 3.05 1.38 1.99 1.82 1.76 2.00 1.84 1.96 1.62 2.30 1.22 4.00 1.18 5.10 1.04 9.00 1.04 9.70 1.03 9.80 0.00 16.00
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.10
3.09 1.34 4.08 1.21 3.38 1.29 2.32 1.59 1.92 1.92 1.65 2.22 1.39 2.87 1.30 3.34 1.38 2.91 1.14 5.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.08 1.78 1.27 3.55 1.16 5.30 1.04 9.00
3.26 1.34 1.92 1.88 1.51 2.56 1.12 5.05 1.09 7.40
2.27 1.61 1.88 1.94 1.43 2.73 1.27 3.47 1.15 5.13 1.28 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.15 1.29
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