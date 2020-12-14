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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Championship: Группа A
Уракан
3:2
Конец матча
Индепендьенте
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Ezequiel Navarro
0:2
10' Гол
Nicolas Messiniti
13' Желтая карточка
Thomas Ortega
17' Вторая желтая карточка
Thomas Ortega
1:2
45' Гол в свои ворота
Ayrton Costa
45' Желтая карточка
Кристальдо Франко
61' Желтая карточка
Ayrton Costa
2:2
68' Гол
Santiago Hezze
73' Желтая карточка
Бланко Доминго
74' Желтая карточка
Juan Pacchini
3:2
75' Гол
Чавес Андрес
90' Желтая карточка
Raul Lozano
90'+6
1
Facundo
Cambeses
4
Raul
Lozano
14
Ezequiel
Navarro
2
Сивельи
Ренато
26
Ezequiel
Bonifacio
8
Adrian
Arregui
21
Эстебан
Ролон
11
Кристальдо
Франко
19
Nicolas
Cordero
10
Бриаско-Балекян
Норберто
9
Чавес
Андрес
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
42
Javier
Ostachuk
32
Ayrton
Costa
3
Thomas
Ortega
23
Бланко
Доминго
27
Juan
Pacchini
15
Alan
Sonora
11
Jony
Menendez
19
Nicolas
Messiniti
7
Роа
Андрес
Фелипе
Уракан
4-2-3-1
Индепендьенте
4-3-3

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:0 Патронато де Парана Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата
Патронато де Парана 1:2 Уракан Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Банфилд 0:3 Уракан Уракан 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Университарио Лима Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Колон 1:2 Индепендьенте
Феникс 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Уракан 1:0 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 3:1 Уракан Суперлига Индепендьенте 3:1 Уракан Суперлига Индепендьенте 2:1 Уракан Примера
Уракан 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Уракан Примера Б Уракан 0:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 5:1 Уракан Примера А Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Уракан Примера А Индепендьенте 2:1 Уракан Примера А Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ayrton Costa уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    [player1] уходит с поля. Парисио Даниел Торанцо выходит вместо него
  • 32'
    [player1] уходит с поля. Juan Fernando Garro выходит вместо него
  • 17'
    Thomas Ortega получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    13'
    Thomas Ortega получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Nicolas Messiniti бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Ezequiel Navarro уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 12.00 68.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
6.50 1.08 5.30 1.15 2.35 1.55 2.17 1.69 1.90 1.90 1.66 2.23 4.00 1.22 1.20 4.00 2.55 1.47 1.04 9.00 1.30 3.30 0.00 24.00 1.28 3.45 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.31 1.57 1.50 2.60 1.25 3.90 1.05 9.10 1.66 2.13 1.08 7.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.05 1.72 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
4.30 1.21
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