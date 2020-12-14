Уракан
3:2
Конец матча
Индепендьенте
0:1
6' Гол в свои воротаEzequiel Navarro
0:2
10' ГолNicolas Messiniti
13' Желтая карточкаThomas Ortega
17' Вторая желтая карточкаThomas Ortega
1:2
45' Гол в свои воротаAyrton Costa
45' Желтая карточкаКристальдо Франко
61' Желтая карточкаAyrton Costa
2:2
68' ГолSantiago Hezze
73' Желтая карточкаБланко Доминго
74' Желтая карточкаJuan Pacchini
3:2
75' ГолЧавес Андрес
90' Желтая карточкаRaul Lozano
32
Ayrton
Costa
15
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
42 Pablo Oro
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Tomas Pozzo
-
-
41 Zarza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
6'
0:1
10'
13'
17'
45'
1:2
61'
68'
73'
74'
75'
3:2
90'
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +5 =5 -10Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:0 Патронато де Парана Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата
Патронато де Парана 1:2 Уракан Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Банфилд 0:3 Уракан Уракан 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Университарио Лима Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ланус 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Феникс Колон 1:2 Индепендьенте
Феникс 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Уракан 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Уракан Примера Б Уракан 0:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 5:1 Уракан Примера А Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Уракан Примера А Индепендьенте 2:1 Уракан Примера А Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
Победитель
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