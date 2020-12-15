Атлетико Тукуман
0:2
Перерыв
Банфилд
0:1
14' ГолGiuliano Galoppo
32' Желтая карточкаNicolas Aguirre II
0:2
36' ГолAgustin Fontana
26
Мелано
Лукас
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Kevin Isa
-
-
28 Jonas Romero
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
14'
36'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Fontana
|1
|1
|2.
|Giuliano Galoppo
|1
|1
|3.
|Martin Payero
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicolas Aguirre II
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =6 -7Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе
Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =9 -4Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд
Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 0
Банфилд: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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