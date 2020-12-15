  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Атлетико Тукуман
0:2
Перерыв
Банфилд
0'
0:1
14' Гол
Giuliano Galoppo
32' Желтая карточка
Nicolas Aguirre II
0:2
36' Гол
Agustin Fontana
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
6
Mauro
Osores
24
Guillermo
Luis
Ortiz
30
Gabriel
Risso
26
Мелано
Лукас
8
Guillermo
Acosta
19
Nicolas
Aguirre
II
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
11
Матиас
Алустиза
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
4
Rodrigo
Arciero
18
Giuliano
Galoppo
30
Jorge
Rodriguez
I
21
Martin
Payero
22
Juan
Alvarez2
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
Атлетико Тукуман
4-4-2
Банфилд
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Giuliano Galoppo
(Martin Payero)
32'
Nicolas Aguirre II
 
36'
0:2
Agustin Fontana
(Martin Payero)

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Fontana 1 1
2. Giuliano Galoppo 1 1
3. Martin Payero 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
# Игрок      
1. Nicolas Aguirre II 1 0
Банфилд
# Игрок      

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе
Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд
Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 0
Банфилд: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 3
Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Суперлига Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Суперлига Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 3:0 Банфилд Примера
Атлетико Тукуман 0:0 Банфилд Примера Б Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд Примера Б Атлетико Тукуман 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Атлетико Тукуман Примера А

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Атлетико Тукуман 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Сан-Лоренсо 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Колон 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атлетико Тукуман 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Колон 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Сан-Лоренсо 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Атлетико Тукуман 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Agustin Fontana бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Nicolas Aguirre получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Giuliano Galoppo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Банфилд
7.80
4.08
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 32.00 9.50 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 9.20 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.50 2.47
  7.80 4.08 1.45

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Тукуман» – «Банфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Банфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Тукуман» – «Банфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 8.80 1.05 5.70 1.11 2.80 1.40 2.06 1.76 4.40 1.18 1.74 2.08 1.53 2.48 1.80 1.95 1.15 5.00 1.22 4.00 1.03 10.00 1.04 9.00 0.00 17.50
9.70 1.02 8.80 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.10 1.10 5.70 1.01 10.25
2.94 1.40 2.55 1.51 4.11 1.23 2.65 1.48 2.12 1.73 1.85 1.98 1.55 2.44 1.41 2.87 1.33 3.28 1.12 6.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.88 1.93 1.65 2.15 1.13 5.90 1.08 7.00
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
2.41 1.55 1.99 1.83 1.53 2.47 1.34 3.15 1.43 2.77 1.23 3.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.05
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
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