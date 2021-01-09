Макартур
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Кэмпбеллтаун
Веллингтон Феникс
31
Lachlan
Rose
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
17
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
21 Jake Hollman
-
19 Michael Ruhs
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беньят Эчебария
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муратович Мирза
|1
|1
|2.
|Пейн Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дербишир Мэтт
|1
|0
|2.
|Миллиган Марк
|1
|0
|3.
|Сусняр Александар
|1
|0
|4.
|Генро Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пейн Тим
|1
|0
|2.
|Joshua Laws
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Макартур Последние 2 матча: +1 =0 -1Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Макартур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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