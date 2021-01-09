  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
Макартур
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0' 6'
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
12
Мередит
Джеймс
4
Беньят
Эчебария
5
Миллиган
Марк
31
Lachlan
Rose
8
Генро
Денис
33
Сусаета
Маркель
27
Дербишир
Мэтт
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
3
Де
Вере
Люк
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
14
Руфер
Алекс
8
Девлин
Кэмерон
10
Давила
Улисес
9
Болл
Дэвид
17
Хемед
Томер
Макартур
Веллингтон Феникс

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беньят Эчебария 1 0.5
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муратович Мирза 1 1
2. Пейн Тим 0 0

Карточки

Макартур
# Игрок      
1. Дербишир Мэтт 1 0
2. Миллиган Марк 1 0
3. Сусняр Александар 1 0
4. Генро Денис 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Пейн Тим 1 0
2. Joshua Laws 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Макартур 0 0 0 0 100% (1) 0
 Веллингтон Феникс 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Макартур Последние 2 матча: +1 =0 -1
Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Аделаида Юнайтед 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Макартур 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Макартур 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campbelltown Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Веллингтон Феникс
2.65
3.70
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.37 3.35 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.70 2.60
  2.62 3.55 2.78

Самый высокий коэффициент на матч «Макартур» – «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Макартур» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Макартур» – «Веллингтон Феникс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.45 1.28 2.65 1.44 1.85 1.89 1.48 2.55 1.33 3.15 1.11 5.80
11.50 1.02 8.30 1.05 3.45 1.29 2.80 1.40 2.17 1.69 1.95 1.85 1.69 2.17 1.53 2.50 1.35 3.05 1.15 5.00 1.12 5.70 1.02 10.00 1.02 11.00 0.00 17.50
3.81 1.30 2.93 1.45 2.29 1.68 1.98 1.93 1.76 2.18 1.54 2.62 1.37 3.31 1.13 6.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
3.05 1.37 2.00 1.85 1.45 2.85 1.13 5.70
3.08 1.42 2.52 1.58 1.98 1.93 1.60 2.47 1.43 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.80 1.41 1.71 2.07 1.19 4.40
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.40 1.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.15 1.32
Где смотреть матч Макартур 0:0 Веллингтон Феникс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный