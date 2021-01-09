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Макартур
1:1
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
29' Желтая карточка
Мередит Джеймс
38' Желтая карточка
Миллиган Марк
0:1
39' Гол
Болл Дэвид
54' Желтая карточка
Де Вере Люк
62' Красная карточка
Руфер Алекс
1:1
67' Гол
Сусаета Маркель
74' Желтая карточка
Болл Дэвид
83' Желтая карточка
Девлин Кэмерон
86' Желтая карточка
Генро Денис
90'+8
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
12
Мередит
Джеймс
4
Беньят
Эчебария
5
Миллиган
Марк
31
Lachlan
Rose
8
Генро
Денис
33
Сусаета
Маркель
27
Дербишир
Мэтт
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
3
Де
Вере
Люк
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
14
Руфер
Алекс
8
Девлин
Кэмерон
10
Давила
Улисес
9
Болл
Дэвид
17
Хемед
Томер
Макартур
Веллингтон Феникс

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беньят Эчебария 1 0.33
2. _Susaeta M. 1 0.33
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муратович Мирза 1 0.5
2. _Ball D. 1 0.5
3. Пейн Тим 0 0
4. _McGarry J. 0 0

Карточки

Макартур
# Игрок      
1. Дербишир Мэтт 1 0
2. Миллиган Марк 1 0
3. Сусняр Александар 1 0
4. Генро Денис 1 0
5. _Meredith J. 1 0
6. _Milligan M. 1 0
7. _Genreau D. 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. _Rufer A. 0 1
2. Пейн Тим 1 0
3. Joshua Laws 1 0
4. _DeVere L. 1 0
5. _Devlin C. 1 0
6. _Ball D. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Макартур 0 0 0 0 100% (1) 0
 Веллингтон Феникс 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Макартур Последние 2 матча: +1 =0 -1
Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Аделаида Юнайтед 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Макартур 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Болл Дэвид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Миллиган Марк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Мередит Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campbelltown Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.37 3.35 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 1.82 6.20
  3.55 1.64 6.14

Самый высокий коэффициент на матч «Макартур» – «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Макартур» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Макартур» – «Веллингтон Феникс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.45 1.28 2.65 1.44 1.85 1.89 1.48 2.55 1.33 3.15 1.11 5.80
5.30 1.15 4.00 1.24 3.05 1.37 2.00 1.80 2.17 1.69 1.08 7.77 1.69 2.17 1.33 3.25 1.10 6.80 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 10.00 1.02 11.00 0.00 17.50
3.74 1.29 2.46 1.58 2.78 1.47 2.27 1.68 1.75 2.15 1.47 2.78 1.77 2.11 1.47 2.76 1.17 5.16 1.32 3.36 1.08 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.13 5.70
1.32 3.43 1.17 5.16 1.30 3.62 1.57 2.54 1.42 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.80 1.41 1.71 2.07 1.19 4.40
3.60 1.28 2.40 1.57 1.58 2.35 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.70 1.27
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