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Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Уотфорд
0' 3'
26
Хендерсон
Дин
33
Уильямс
Брендон
38
Туанзебе
Аксел
3
Байи
Эрик
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
34
Ван
де
Бек
Донни
21
Джеймс
Дэниэл
8
Мата
Хуан
14
Лингард
Джесси
11
Гринвуд
Мэйсон
26
Бахманн
Даниэль
32
Наварро
Марк
31
Сьерральта
Франсиско
5
Трост-Эконг
Виллиам
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
14
Чалоба
Натаниэл
19
Хьюз
Уилл
7
Синкернагель
Филип
10
Педро
Жоао
18
Грэй
Андре
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Уотфорд
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед
Уотфорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Суонси 2:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Норвич Хаддерсфилд Таун 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Брентфорд
Бирмингем 0:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Ротерхэм Уотфорд 0:1 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:0 Уотфорд Уотфорд 4:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Уотфорд КПР 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:2 Ковентри Уотфорд 3:2 Сток Сити Барнсли 1:0 Уотфорд Уиком 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:1 Борнмут Уотфорд 3:1 Блэкберн Дерби 0:1 Уотфорд Рединг 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Лутон Таун

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Уотфорд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 6'
    Диагональ исполнял Чалоба на правый фланг, куда врывался Сарр, но его опередил Лингард и вынес мяч головой в аут.
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Скотт Мактоминай! Быстрый гол смогли забить хозяева. Теллес с углового навесил точно на линию вратарской, куда вбежал Мактоминай и пробил головой. Мяч рикошетом от газона полетел точно в дальнюю девятку.
  • Опасный момент
    4'
    Прорвался с фланга к линии штрафной Джеймс и пробил в ближний угол, но мяч из-под перекладины вытащил Бахманн.
  • 3'
    Получил по ногам в центре поля Гринвуд от Чалоба. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В одном из интереснейших поединков этой стадии Кубка Англии нас ждет противостояние "Манчестер Юнайтед" против "Уотфорда". Идут в лидерах Чемпионшипа "шершни" и претендуют на повышение в классе, потому в матче против представителя АПЛ должны они оказать достойное сопротивление. Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 144
Манчестер Юнайтед 97.9% (141)
X 2.1% (3)
Уотфорд 0% (0)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Уотфорд
1.32
5.80
9.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.80 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.70 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.80 9.80
  1.32 4.94 8.05

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 12.25 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.35 1.66 1.81 2.00 1.51 2.49 1.27 3.48 1.17 4.30 1.05 7.30 1.05 7.60
18.00 0.00 11.50 1.02 4.60 1.18 3.60 1.28 2.40 1.62 2.15 1.70 1.89 1.91 1.73 2.11 1.50 2.39 1.28 3.45 1.21 4.10 1.08 6.80 1.05 7.50 1.01 13.00
2.62 1.43 2.31 1.61 2.06 1.77 1.79 2.03 1.61 2.32 1.49 2.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.45 1.31 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30
2.46 1.52 1.58 2.35 1.21 3.85
2.92 1.39 2.31 1.60 1.77 2.05 1.53 2.47 1.35 3.12
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 1.92 1.88 1.44 2.79
3.40 1.31 1.94 1.85 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.74
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.25
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Уотфорд

Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.9% (141)
Ничья
2.1% (3)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.21% (50)
Меньше
64.79% (92)
Обе команды забьют
Да
26.76% (38)
Нет
73.24% (104)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
55.6% (80)
2:1 Манчестер Юнайтед
12.5% (18)
3:1 Манчестер Юнайтед
10.4% (15)
3:0 Манчестер Юнайтед
9.7% (14)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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