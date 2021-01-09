Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Олд Траффорд
Уотфорд
27
Теллес
Алекс
32
Наварро
Марк
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
19
Хьюз
Уилл
10
Педро
Жоао
18
Грэй
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Игало ОдионНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Наварро МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Кричлоу КейнПолузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Долби СэмНападающий
-
Главный тренер: Хиско
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед
Уотфорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Суонси 2:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Норвич Хаддерсфилд Таун 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Брентфорд
Бирмингем 0:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Ротерхэм Уотфорд 0:1 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:0 Уотфорд Уотфорд 4:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Уотфорд КПР 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:2 Ковентри Уотфорд 3:2 Сток Сити Барнсли 1:0 Уотфорд Уиком 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:1 Борнмут Уотфорд 3:1 Блэкберн Дерби 0:1 Уотфорд Рединг 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Лутон Таун
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Уотфорд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Будет доступно позже.
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Уотфорд
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.9% (141)
Ничья
2.1% (3)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.21% (50)
Меньше
64.79% (92)
Обе команды забьют
Да
26.76% (38)
Нет
73.24% (104)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
55.6% (80)
2:1 Манчестер Юнайтед
12.5% (18)
3:1 Манчестер Юнайтед
10.4% (15)
3:0 Манчестер Юнайтед
9.7% (14)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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