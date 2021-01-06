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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Уотфорд

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед
Уотфорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Суонси 2:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Норвич Хаддерсфилд Таун 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Брентфорд
Бирмингем 0:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Ротерхэм Уотфорд 0:1 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:0 Уотфорд Уотфорд 4:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Уотфорд КПР 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:2 Ковентри Уотфорд 3:2 Сток Сити Барнсли 1:0 Уотфорд Уиком 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:1 Борнмут Уотфорд 3:1 Блэкберн Дерби 0:1 Уотфорд Рединг 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Лутон Таун

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Уотфорд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Манчестер Юнайтед 95.3% (41)
    X 4.7% (2)
    Уотфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Уотфорд
    1.32
    5.55
    9.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.55 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.55 9.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.50 9.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уотфорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.00 4.80 1.17 4.05 1.24 2.46 1.61 1.89 1.91 1.58 2.32 1.30 3.26 1.19 4.05 1.07 6.70 1.05 7.00
    12.50 1.01 4.90 1.17 4.00 1.22 2.41 1.53 1.95 1.86 1.73 2.11 1.59 2.35 1.30 3.30 1.23 3.90 1.09 6.50 1.08 7.10 1.01 12.00
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.56 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85
    2.44 1.51 1.62 2.30 1.23 3.90
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.01 1.80 1.47 2.68
    2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Уотфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Уотфорд

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    Уотфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (17)
    Нет
    60.47% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    53.5% (23)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    18.6% (8)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    14% (6)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    4.7% (2)
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