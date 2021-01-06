Манчестер Юнайтед
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Стадион: Олд Траффорд
Уотфорд
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед
Уотфорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Суонси 2:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Норвич Хаддерсфилд Таун 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Брентфорд
Бирмингем 0:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Ротерхэм Уотфорд 0:1 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:0 Уотфорд Уотфорд 4:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Уотфорд КПР 1:1 Уотфорд Уотфорд 3:2 Ковентри Уотфорд 3:2 Сток Сити Барнсли 1:0 Уотфорд Уиком 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:1 Борнмут Уотфорд 3:1 Блэкберн Дерби 0:1 Уотфорд Рединг 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Лутон Таун
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Уотфорд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Будет доступно позже.
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.3% (41)
Ничья
4.7% (2)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.21% (16)
Меньше
62.79% (27)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
53.5% (23)
2:1 Манчестер Юнайтед
18.6% (8)
3:1 Манчестер Юнайтед
14% (6)
1:1 Ничья
4.7% (2)
1:0 Манчестер Юнайтед
4.7% (2)
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