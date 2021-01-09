32
Josef
Bursik
36
Суттар
Гарри
22
Клукас
Сэм
15
Барнс
Харви
26
Прает
Деннис
17
Перес
Айосе
- Основной состав
-
32 Josef BursikВратарь
- Защитник
-
36 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Клукас СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
33 Томас ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
Предыдущие игры
Сток Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сток Сити 0:1 Борнмут Сток Сити 1:1 Ноттингем Форест Ковентри 0:0 Сток Сити Сток Сити 1:3 Тоттенхэм
Сток Сити 1:0 Блэкберн КПР 0:0 Сток Сити Дерби 0:0 Сток Сити Сток Сити 1:2 Кардифф Сити Сток Сити 1:0 Мидлсбро Уиком 0:1 Сток Сити Шеффилд Уэнсдей 0:0 Сток Сити Сток Сити 2:3 Норвич Сток Сити 4:3 Хаддерсфилд Таун Рединг 0:3 Сток Сити Уотфорд 3:2 Сток Сити Сток Сити 1:0 Ротерхэм Суонси 2:0 Сток Сити Сток Сити 3:2 Брентфорд Сток Сити 2:2 Барнсли Лутон Таун 0:2 Сток Сити
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер
Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм
Последние игры между собой
Сток Сити: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сток Сити» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сток Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сток Сити» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сток Сити - Лестер
Исход игры
Сток Сити
1.4% (2)
Ничья
5.7% (8)
Лестер
92.9% (131)
Тотал 2.5
Больше
64.03% (89)
Меньше
35.97% (50)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Лестер
48.2% (68)
0:2 Лестер
15.6% (22)
0:1 Лестер
14.2% (20)
1:3 Лестер
12.8% (18)
1:1 Ничья
5% (7)
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