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Сток Сити
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Сток Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сток Сити 0:1 Борнмут Сток Сити 1:1 Ноттингем Форест Ковентри 0:0 Сток Сити Сток Сити 1:3 Тоттенхэм
Сток Сити 1:0 Блэкберн КПР 0:0 Сток Сити Дерби 0:0 Сток Сити Сток Сити 1:2 Кардифф Сити Сток Сити 1:0 Мидлсбро Уиком 0:1 Сток Сити Шеффилд Уэнсдей 0:0 Сток Сити Сток Сити 2:3 Норвич Сток Сити 4:3 Хаддерсфилд Таун Рединг 0:3 Сток Сити Уотфорд 3:2 Сток Сити Сток Сити 1:0 Ротерхэм Суонси 2:0 Сток Сити Сток Сити 3:2 Брентфорд Сток Сити 2:2 Барнсли Лутон Таун 0:2 Сток Сити
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер
Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм

Последние игры между собой

Сток Сити: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Сток Сити 1:2 Лестер Товарищеские матчи Лестер 1:1 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Сток Сити Премьер-лига
Сток Сити 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Сток Сити Премьер-лига Сток Сити 0:1 Лестер Премьер-лига Сток Сити 2:1 Лестер Кубок Сток Сити 0:0 Лестер

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Сток Сити 2.2% (1)
    X 11.1% (5)
    Лестер 86.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сток Сити
    Ничья
    Лестер
    4.60
    3.65
    1.82
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.60 1.80
    Бонус: 10 000 ₽ 4.40 3.50 1.79
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.65 1.79
    Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.65 1.82

    Самый высокий коэффициент на матч «Сток Сити» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сток Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сток Сити» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    8.00 1.06 3.15 1.33 2.41 1.53 1.74 2.02 1.27 3.50 1.09 6.60
    7.30 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90
    10.00 1.03 7.40 1.07 3.15 1.33 2.46 1.55 2.01 1.80 1.77 2.05 1.39 2.85 1.27 3.55 1.10 6.10 1.08 6.80 1.01 12.50 0.00 20.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.43 1.78 1.97 1.36 2.95 1.08 7.20
    2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00
    1.80 2.01 1.36 3.00 1.10 6.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.70 1.25 2.55 1.48 1.62 2.20 1.16 4.80
    2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20
    2.50 1.50 1.62 2.21 1.25 3.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.82
    1.91 1.83
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.15
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.26
    3.60 1.27
    Где смотреть матч Сток Сити - Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Сток Сити - Лестер

    Исход игры
    Сток Сити
    2.2% (1)
    Ничья
    11.1% (5)
    Лестер
    86.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    57.8% (26)
    0:1 Лестер
    11.1% (5)
    0:2 Лестер
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    1:3 Лестер
    6.7% (3)
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