Предыдущие игры
Сток Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сток Сити 0:1 Борнмут Сток Сити 1:1 Ноттингем Форест Ковентри 0:0 Сток Сити Сток Сити 1:3 Тоттенхэм
Сток Сити 1:0 Блэкберн КПР 0:0 Сток Сити Дерби 0:0 Сток Сити Сток Сити 1:2 Кардифф Сити Сток Сити 1:0 Мидлсбро Уиком 0:1 Сток Сити Шеффилд Уэнсдей 0:0 Сток Сити Сток Сити 2:3 Норвич Сток Сити 4:3 Хаддерсфилд Таун Рединг 0:3 Сток Сити Уотфорд 3:2 Сток Сити Сток Сити 1:0 Ротерхэм Суонси 2:0 Сток Сити Сток Сити 3:2 Брентфорд Сток Сити 2:2 Барнсли Лутон Таун 0:2 Сток Сити
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер
Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм
Последние игры между собой
Сток Сити: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сток Сити» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сток Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сток Сити» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сток Сити - Лестер
Исход игры
Сток Сити
2.2% (1)
Ничья
11.1% (5)
Лестер
86.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
1:2 Лестер
57.8% (26)
0:1 Лестер
11.1% (5)
0:2 Лестер
11.1% (5)
1:1 Ничья
11.1% (5)
1:3 Лестер
6.7% (3)
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