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Арсенал
 
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Стадион:
Ньюкасл
1
Лено
Бернд
17
Седрик
Соареш
23
Луис
Давид
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
25
Эльнени
Мохамед
28
Уиллок
Джо
19
Пепе
Николя
12
Виллиан
Боргес
24
Нелсон
Райс
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
3
Дамметт
Пол
24
Альмирон
Мигель
16
Хендрик
Джефф
14
Хэйден
Айзак
36
Лонгстафф
Шон
9
Жоэлинтон
7
Кэрролл
Эндрю
Арсенал
4-2-3-1
Ньюкасл
4-5-1

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Арсенал 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Арсенал Премьер-лига
Ньюкасл 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Арсенал 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Арсенал 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 7:3 Ньюкасл Премьер-лига Арсенал 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Арсенал Премьер-лига Ньюкасл 4:4 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Арсенал Кубок Carling Ньюкасл 1:3 Арсенал Премьер-лига

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эмирейтс"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/32 финала кубка Англии, в котором сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 141
Арсенал 97.2% (137)
X 1.4% (2)
Ньюкасл 1.4% (2)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ньюкасл
1.50
5.40
9.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.50 9.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.50 4.40 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.40 9.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.10 7.80
  1.38 4.77 8.72

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.18 2.29 1.58 1.82 1.92 1.52 2.42 1.21 4.20 1.07 7.40
13.00 1.00 10.75 1.02 4.50 1.19 3.38 1.32 2.30 1.76 1.72 2.12 1.48 2.57 1.21 4.05 1.15 4.33 1.04 7.40 1.04 7.70
15.50 0.00 10.50 1.03 4.20 1.18 3.35 1.29 2.20 1.67 1.96 1.84 1.73 2.11 1.45 2.60 1.22 4.00 1.17 4.60 1.07 8.00 1.05 8.60 1.01 14.50
2.60 1.48 2.19 1.68 1.95 1.88 1.69 2.17 1.52 2.47 1.49 2.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.32 1.56 1.56 2.33 1.14 5.20
3.38 1.32 2.28 1.63 1.59 2.36 1.22 4.30
2.25 1.65 1.55 2.44 1.18 4.50
2.92 1.39 2.31 1.61 1.77 2.09 1.52 2.53 1.34 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.96 1.79 1.28 3.45
3.20 1.35 1.89 1.91 1.41 2.91
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.55 1.27
Где смотреть матч Арсенал - Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал - Ньюкасл

Исход игры
Арсенал
97.2% (137)
Ничья
1.4% (2)
Ньюкасл
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.25% (79)
Меньше
42.75% (59)
Обе команды забьют
Да
54.35% (75)
Нет
45.65% (63)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
38.3% (54)
2:0 Арсенал
30.5% (43)
3:1 Арсенал
12.1% (17)
1:0 Арсенал
10.6% (15)
3:0 Арсенал
3.5% (5)
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