23
Луис
Давид
22
Мари
Пабло
28
Уиллок
Джо
19
Пепе
Николя
24
Нелсон
Райс
17
Крафт
Эмиль
14
Хэйден
Айзак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Ньюкасл 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Арсенал 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Ньюкасл Премьер-лига Арсенал 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 7:3 Ньюкасл Премьер-лига Арсенал 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Арсенал Премьер-лига Ньюкасл 4:4 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Арсенал Кубок Carling Ньюкасл 1:3 Арсенал Премьер-лига
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал - Ньюкасл
Исход игры
Арсенал
97.2% (137)
Ничья
1.4% (2)
Ньюкасл
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.25% (79)
Меньше
42.75% (59)
Обе команды забьют
Да
54.35% (75)
Нет
45.65% (63)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
38.3% (54)
2:0 Арсенал
30.5% (43)
3:1 Арсенал
12.1% (17)
1:0 Арсенал
10.6% (15)
3:0 Арсенал
3.5% (5)
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