  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Сан-Лоренсо
1:0
Перерыв
Колон
0'
3' Желтая карточка
Gonzalo Escobar
1:0
20' Гол
Bruno Pitton
26' Желтая карточка
Emanuel Olivera
32' Желтая карточка
Лертора Федерико
23
Fernando
Monetti
29
Саласар
Виктор
6
Federico
Gattoni
2
Донатти
Алехандро
3
Bruno
Pitton
5
Меносси
Лукас
8
Diego
Rodriguez
IV
20
Juan
Edgardo
Ramirez
10
Ромеро
Оскар
11
Ромеро
Анхель
9
Ди
Санто
Франко
1
Леонардо
Буриан
6
Emanuel
Olivera
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
13
Alex
Vigo
29
Rodrigo
Aliendro
8
Yeiler
Goez
14
Лертора
Федерико
31
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Сан-Лоренсо
4-3-1-2
Колон
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bruno Pitton 1 0.5
2. Ромеро Анхель 0 0
Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Сан-Лоренсо
# Игрок      
1. Меносси Лукас 1 0
2. Federico Gattoni 1 0
Колон
# Игрок      
1. Emanuel Olivera 2 0
2. Bruno Felix Bianchi 1 0
3. Luis Miguel Rodriguez 1 0
4. Лертора Федерико 1 0
5. Rodrigo Aliendro 1 0
6. Cristian Bernardi 1 0
7. Gonzalo Escobar 1 0
8. Yeiler Goez 1 0

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс
Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс
Колон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия
Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Колон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Колон 2:1 Сан-Лоренсо Суперлига Колон 1:1 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 2:2 Колон Кубок Сан-Лоренсо 0:0 Колон Суперлига
Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Колон Примера Сан-Лоренсо 0:0 Колон Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера Сан-Лоренсо 1:1 Колон Примера А Колон 3:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Колон Примера А Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера А Колон 3:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Колон Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера А

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сан-Лоренсо 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Колон 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
2. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Колон 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сан-Лоренсо 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Колон 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Эмануэль Оливера получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Bruno Pitton бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Gonzalo Escobar получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Колон
2.19
4.19
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.00 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.05 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.20 3.56
  1.41 4.19 8.46

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Лоренсо» – «Колон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Лоренсо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Лоренсо» – «Колон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.40 1.13 5.60 1.13 4.20 1.20 1.97 1.83 1.69 2.17 1.80 1.95 1.23 3.80 1.09 4.00 1.05 8.50 1.01 8.50 1.01 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
6.75 1.06 5.55 1.12 2.60 1.47 1.98 1.83 1.59 2.51 1.26 3.85 1.18 4.70 1.04 8.60 1.03 9.20
4.21 1.22 3.49 1.29 2.37 1.58 3.91 1.24 3.31 1.32 2.69 1.46 2.00 1.83 1.69 2.17 1.47 2.67 1.25 3.87 1.19 4.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 1.59 2.35 1.15 5.00 1.06 8.00
2.48 1.54 1.62 2.30 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.80
1.71 2.13 1.42 2.79 1.15 5.14 1.11 6.26 1.13 5.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.45 2.60 1.15 5.00
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.55 1.07
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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