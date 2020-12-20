Сан-Лоренсо
2:2
Конец матча
Колон
3' Желтая карточкаGonzalo Escobar
1:0
20' ГолBruno Pitton
26' Желтая карточкаEmanuel Olivera
32' Желтая карточкаЛертора Федерико
56' Желтая карточкаWilson Morelo
1:1
71' ГолWilson Morelo
1:2
76' ГолLuis Miguel Rodriguez
84' Желтая карточкаAlexander Diaz
89' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
90' Желтая карточкаYeiler Goez
2:2
90' ПенальтиРомеро Оскар
10
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Ариас РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
Главный тренер: Mariano Soso
Ход матча
20'
1:0
26'
32'
56'
71'
76'
84'
90'
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bruno Pitton
|1
|0.5
|2.
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.5
|3.
|Ромеро Анхель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0.5
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.5
|3.
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
|4.
|Alex Vigo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Меносси Лукас
|1
|0
|2.
|Federico Gattoni
|1
|0
|3.
|Alexander Diaz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|2.
|Emanuel Olivera
|2
|0
|3.
|Yeiler Goez
|2
|0
|4.
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|5.
|Wilson Morelo
|1
|0
|6.
|Лертора Федерико
|1
|0
|7.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|8.
|Cristian Bernardi
|1
|0
|9.
|Gonzalo Escobar
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Лоренсо
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Колон
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс
Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Патронато де Парана 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс
Колон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия
Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Колон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:0 Колон Примера Сан-Лоренсо 0:0 Колон Примера Колон 0:2 Сан-Лоренсо Примера Колон 0:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера Сан-Лоренсо 1:1 Колон Примера А Колон 3:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:2 Колон Примера А Колон 2:1 Сан-Лоренсо Примера А Колон 3:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 3:0 Колон Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Колон Примера А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|6.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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