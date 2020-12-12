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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Copa Sudamericana Playoff: Группа B
Велес Сарсфилд
0:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
32' Желтая карточка
Pablo Galdames II
22
Домингес
Александр
4
Hernan
De
La
Fuente
2
Emiliano
Amor
34
Damian
Fernandez
28
Miguel
Brizuela
15
Agustin
Mulet
27
Pablo
Galdames
II
23
Agustin
Bouzat
14
Luca
Orellano
19
Juan
Martin
Lucero
7
Адриан
Рикардо
31
Ибанес
Матиас
4
Пильюд
Иван
32
Elias
Machuca
2
Juan
Caceres
12
Fernando
Prado
18
Солари
Аугусто
27
Tiago
Banega
17
Гарре
Бенжамин
26
Carlos
Alcaraz
20
Цвитанич
Дарио
29
Nicolas
Reniero
Велес Сарсфилд
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-3-1-2

Ход матча

32'
Pablo Galdames II
 

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго
Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд Суперлига Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:3 Расинг Авельянеда Примера
Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд Примера Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера Велес Сарсфилд 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:2 Велес Сарсфилд Примера А Расинг Авельянеда 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 4:2 Расинг Авельянеда Примера А Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Pablo Galdames получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Расинг Авельянеда
3.25
3.14
3.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 2.95 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 2.25 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.14 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Велес Сарсфилд» – «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Велес Сарсфилд» – «Расинг Авельянеда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.20 1.32 5.90 1.10 1.55 2.35 2.05 1.77 1.76 2.07 1.13 5.40 1.25 3.65 1.02 11.00 1.07 8.00 1.03 10.00 1.01 14.50 0.00 22.00
6.90 1.06 5.80 1.11 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.41 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 7.70 1.04 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.05 8.50 1.60 2.33 1.08 7.00 1.06 7.90 1.04 9.00
2.50 1.53 1.65 2.24 1.35 3.20 1.08 7.90 1.06 9.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.49 2.50 1.19 4.70
3.38 1.32 2.15 1.70 1.55 2.45 1.18 4.65 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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