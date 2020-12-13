12' Желтая карточкаMario Lopez
0:1
20' ГолMatias Esquivel
59' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
64' Желтая карточкаFacundo Perez
0:2
71' ПенальтиLucas Vera
87' Желтая карточкаПерес Франко
1:2
90' ГолРинальди Лаутаро
90' Желтая карточкаБурдиссо Гильермо
30
Pablo
Aranda
13
Julian
Aude
23
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Nahuel YeriЗащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
-
30 Перес ФранкоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Pablo ArandaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Julian AudeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Ход матча
12'
20'
0:1
59'
64'
71'
0:2
87'
90'
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо
Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт
Ланус Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба
Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ланус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Победитель
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