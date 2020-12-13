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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Copa Sudamericana Playoff: Группа A
Альдосиви
1:2
Конец матча
Ланус
0'
12' Желтая карточка
Mario Lopez
0:1
20' Гол
Matias Esquivel
59' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
64' Желтая карточка
Facundo Perez
0:2
71' Пенальти
Lucas Vera
87' Желтая карточка
Перес Франко
1:2
90' Гол
Ринальди Лаутаро
90' Желтая карточка
Бурдиссо Гильермо
90'+5
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
3
Mario
Lopez
6
Jonathan
Schunke
23
Lucas
Villalba
36
Joaquin
Indacoechea
8
Javier
Iritier
33
Leandro
Maciel
10
Francisco
Grahl
14
Federico
Milo
7
Андрада
Федерико
15
Lucas
Acosta
II
30
Pablo
Aranda
29
Nicolas
Thaller
3
Бурдиссо
Гильермо
13
Julian
Aude
11
Matias
Esquivel
34
Facundo
Perez
23
Lucas
Vera
18
Juan
Krilanovich
28
Christian
Torres
41
Lucas
Besozzi
Альдосиви
4-1-4-1
Ланус
4-3-3

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо
Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт
Ланус Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ланус 0:0 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Ланус 6:2 Боливар Ланус 1:0 Тальерес Кордоба
Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Ланус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Альдосиви 2:0 Ланус Суперлига Ланус 0:1 Альдосиви Суперлига Ланус 0:0 Альдосиви Примера Ланус 2:0 Альдосиви Примера
Альдосиви 3:1 Ланус Примера
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Бурдиссо Гильермо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Ринальди Лаутаро бьет в цель!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    87'
    Перес Франко получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Pablo Aranda уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 86'
    Juan Krilanovich уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 82'
    Javier Iritier уходит с поля. Ринальди Лаутаро выходит вместо него
  • 80'
    Matias Esquivel уходит с поля. Gaston Lodico выходит вместо него
  • 73'
    [player1] уходит с поля. Белуччи Фернандо выходит вместо него
  • 73'
    [player1] уходит с поля. Alejo German Tabares выходит вместо него
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Lucas Vera из команды Ланус забивает с точки!
  • 65'
    Federico Milo уходит с поля. Malcom Braida выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    Facundo Perez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    59'
    Emanuel Iniguez получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Matias Esquivel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Mario Lopez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 3.60 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 4.10 4.10

Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Ланус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Ланус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.77 1.05 6.30 1.10 2.20 1.62 2.17 1.69 1.83 1.98 1.22 4.00 1.30 3.35 1.02 11.00 1.07 7.30 1.02 11.00 0.00 22.00
8.50 1.03 7.30 1.07 2.90 1.39 2.24 1.65 1.72 2.24 1.33 3.32 1.22 4.10 1.07 7.30 1.04 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.50 1.68 2.18 1.52 2.42 1.07 7.20 1.05 8.50
2.83 1.43 1.80 2.01 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Альдосиви 1:2 Ланус онлайн

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