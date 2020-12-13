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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Copa Sudamericana Playoff: Группа A
Унион Санта-Фе
0:1
Первый тайм: 12'
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
2' Гол
Gabriel Hachen
12'
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
36
Federico
Vera
17
Brian
Blasi
6
Matias
German
Nani
3
Корвалан
Клаудио
40
Leonel
Bucca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
18
Fernando
Elizari
7
Кабрера
Хавьер
22
Franco
Troyansky
11
Juan
Manuel
Garcia
1
Marcos
Ledesma
14
Рамирес
Педро
13
Rodrigo
Herrera
25
Nestor
Breitenbruch
33
Nahuel
Gallardo
16
Lautaro
Tomas
Escalante
11
Washington
Camacho
32
Maximiliano
Luayza
19
Gabriel
Hachen
7
Jose
Nicolas
Gonzalez
9
Miguel
Merentiel
Унион Санта-Фе
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Gabriel Hachen

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе
Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба
Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи
Дефенса и Хустисия 1:3 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 0:2 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 2:2 Унион Санта-Фе Примера Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе Примера Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 3:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Дефенса и Хустисия 2:2 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 3:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Gabriel Hachen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Дефенса и Хустисия
1.76
3.85
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.65 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.40 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.82 5.25
  1.76 3.75 4.67

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Санта-Фе» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Санта-Фе» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 8.30 1.05 11.00 1.02 2.70 1.44 1.97 1.83 3.45 1.28 1.69 2.17 1.49 2.60 1.85 1.90 1.14 5.30 1.30 3.30 1.02 11.50 1.10 6.25 0.00 18.50 1.02 11.00
9.50 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.75
3.64 1.29 2.90 1.42 2.79 1.45 2.20 1.68 1.90 1.93 1.68 2.20 1.48 2.68 1.32 3.38 1.11 6.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.86 1.94 2.75 1.42 1.11 6.00 1.37 2.95 1.07 7.50
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.00
2.92 1.42 2.40 1.58 1.88 1.96 1.54 2.50 1.39 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 5.00
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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