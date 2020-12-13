Унион Санта-Фе
1:3
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0:1
2' ГолGabriel Hachen
13' Желтая карточкаJuan Manuel Garcia
0:2
23' ГолWashington Camacho
29' Желтая карточкаBrian Blasi
1:2
42' ГолFranco Troyansky
48' Желтая карточкаWashington Camacho
50' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
1:3
62' ГолMiguel Merentiel
17
Brian
Blasi
40
Leonel
Bucca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Leonel BuccaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
21 Gaston Comas
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
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Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
2'
23'
29'
42'
50'
62'
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Байя Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Байя 1:0 Унион Санта-Фе
Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба
Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Дефенса и Хустисия 1:3 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 0:2 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 2:2 Унион Санта-Фе Примера Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе Примера Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе Примера Б Унион Санта-Фе 3:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Унион Санта-Фе 2:3 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Националь Б Дефенса и Хустисия 2:2 Унион Санта-Фе Националь Б Унион Санта-Фе 3:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
Победитель
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