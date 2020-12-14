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  3. Аргентина
Сентраль Кордоба
1:1
Второй тайм: 51'
Годой Крус
0'
13' Желтая карточка
Alejandro Maciel
1:0
40' Пенальти
Hugo Vera
1:1
43' Гол
Martin Ojeda
51'
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
29
Ismael
Alberto
Quilez
44
Alejandro
Maciel
24
Hugo
Vera
12
Jonathan
Bay
10
Leandro
Vella
5
Cristian
Vega
27
Ivan
Ramirez
30
Santiago
Rosales
28
Pablo
Arganaraz
9
Риано
Клаудио
1
Roberto
Ramirez
31
Tomas
Alvarez
2
Gonzalo
Goni
3
Leonel
Gonzalez
26
Перес
Дамиан
32
Franco
Abrego
11
Jalil
Elias
28
Renzo
Tesuri
18
Santiago
Garcia
II
17
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
Сентраль Кордоба
4-4-2
Годой Крус
4-2-3-1

Ход матча

13'
Alejandro Maciel
 
40'
Hugo Vera
1:0
43'
1:1
Martin Ojeda
46'
Oscar Salomon
Alejandro Maciel
 

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hugo Vera 1 (1) 1
Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Ojeda 1 1

Карточки

Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Alejandro Maciel 1 0
Годой Крус
# Игрок      

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба
Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Годой Крус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Суперлига

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Велес Сарсфилд 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Годой Крус 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сентраль Кордоба 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Велес Сарсфилд 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сентраль Кордоба 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Годой Крус 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстудиантес Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Годой Крус 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сентраль Кордоба 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Второй тайм
  • 46'
    Alejandro Maciel уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Мартин Ойеда бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Hugo Vera из команды Сентраль Кордоба забивает с точки!
  • Желтая карточка
    13'
    Alejandro Maciel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба
Ничья
Годой Крус
2.45
3.44
4.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 2.50 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.44 3.18

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
8.40 1.03 7.50 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.44 2.79 1.29 3.46 1.11 5.80 1.07 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
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