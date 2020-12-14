Сентраль Кордоба
1:1
Второй тайм: 51'
Годой Крус
13' Желтая карточкаAlejandro Maciel
1:0
40' ПенальтиHugo Vera
1:1
43' ГолMartin Ojeda
24
Hugo
Vera
12
Jonathan
Bay
27
Ivan
Ramirez
26
Перес
Дамиан
11
Jalil
Elias
28
Renzo
Tesuri
17
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ivan RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
-
28 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Alan Cantero
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
13'
40'
1:0
43'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hugo Vera
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Ojeda
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alejandro Maciel
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =7 -10Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба
Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Годой Крус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Годой Крус
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сентраль Кордоба
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Годой Крус
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Годой Крус
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сентраль Кордоба
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
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