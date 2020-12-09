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Астон Вилла
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла
Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Кубок лиги Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
Астон Вилла 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Астон Вилла 5.1% (3)
    X 11.9% (7)
    Ливерпуль 83.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ливерпуль
    3.60
    3.98
    2.14
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.75 2.03
    Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.70 1.98
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.98 2.14
    Бонус: 5 000 ₽ 3.45 3.75 2.01

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.60 1.17 2.30 1.58 1.83 1.91 1.53 2.39 1.21 4.10 1.07 7.20
    12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.18 3.68 1.28 2.41 1.70 1.81 2.00 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.30 1.05 7.30 1.04 7.70
    17.50 0.00 11.50 1.02 4.60 1.17 3.75 1.25 2.37 1.59 2.11 1.73 1.86 1.94 1.53 2.41 1.27 3.55 1.21 4.20 1.08 7.00 1.07 7.60 1.01 13.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.29 2.30 1.57 1.56 2.33 1.14 5.00
    2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30
    2.37 1.59 1.55 2.33 1.20 4.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.16 1.98 1.77 1.29 3.40
    3.38 1.32 1.94 1.86 1.45 2.75
    1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.40
    1.52 2.44
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.26
    3.70 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.43
    2.70 1.44
    Где смотреть матч Астон Вилла - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ливерпуль

    Исход игры
    Астон Вилла
    5.1% (3)
    Ничья
    11.9% (7)
    Ливерпуль
    83.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (43)
    Меньше
    25.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (47)
    Нет
    18.97% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    54.2% (32)
    1:1 Ничья
    8.5% (5)
    0:1 Ливерпуль
    8.5% (5)
    0:2 Ливерпуль
    8.5% (5)
    1:3 Ливерпуль
    5.1% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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