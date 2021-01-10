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Расинг Авельянеда
3:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
24' Желтая карточка
Мартинес Маурисио
0:1
30' Гол
Паласиос Себастьян
35' Желтая карточка
Хентилетти Сантьяго
1:1
38' Гол
Hector Fertoli
2:1
42' Гол
Hector Fertoli
76' Желтая карточка
Manuel Guanini
3:1
84' Гол
Лисандро Лопес III
90'+7
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
16
Мартинес
Маурисио
5
Мена
Эухенио
8
Fabricio
Dominguez
19
Leonel
Ariel
Miranda
10
Matias
Rojas
II
35
Мельгарехо
Лоренсо
15
Лисандро
Лопес
III
7
Hector
Fertoli
12
Ramiro
Macagno
4
Angelo
Gabrielli
2
Manuel
Guanini
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
13
Juan
Sforza
8
Перес
Пабло
II
34
Паласиос
Себастьян
11
Maxi
Rodriguez1
14
Alexis
Rodrigues
Расинг Авельянеда
4-3-3
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мельгарехо Лоренсо 4 0.8
2. Matias Rojas II 3 0.6
3. Hector Fertoli 3 0.6
4. Лисандро Лопес III 1 0.2
5. Солари Аугусто 1 0.2
6. Tiago Banega 1 0.2
7. Мена Эухенио 0 0
8. Кристальдо Хонатан 0 0
9. Fabricio Dominguez 0 0
10. Leonel Ariel Miranda 0 0
11. Carlos Alcaraz 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паласиос Себастьян 2 0.4
2. Alexis Rodrigues 1 0.2
3. Maxi Rodriguez1 1 0.2
4. Jeronimo Cacciabue 1 0.2
5. Juan Sforza 1 0.2
6. Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Цвитанич Дарио 1 0
2. Орбан Лукас 1 0
3. Leonel Ariel Miranda 1 0
4. Мартинес Маурисио 1 0
5. Гарре Бенжамин 1 0
6. Juan Caceres 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Перес Пабло II 3 1
2. Manuel Guanini 2 1
3. Хентилетти Сантьяго 1 0
4. Julian Fernandez II 1 0
5. Angelo Gabrielli 1 0
6. Jeronimo Cacciabue 1 0
7. Enzo Cabrera2 1 0
8. Juan Sforza 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 0 20% (2) 0 30% (3) 10% (1) 40% (4)
 Ньюэллс Олд Бойз 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Ньюэллс Олд Бойз 5:0 Расинг Авельянеда Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера А

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 0 2 8 - 5 9
3. Расинг Авельянеда 5 2 2 1 13 - 7 8
4. Эстудиантес Ла-Плата 4 1 1 2 4 - 5 4
5. Годой Крус 5 1 1 3 5 - 13 4
6. Сентраль Кордоба 4 0 2 2 4 - 8 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Велес Сарсфилд 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Годой Крус 2 1 0 1 1 - 3 3
5. Сентраль Кордоба 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Сарсфилд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Эстудиантес Ла-Плата 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Расинг Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
5. Годой Крус 3 0 1 2 4 - 10 1
6. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.10 18.00
  1.22 4.98 24.77

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Ньюэллс Олд Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюэллс Олд Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Ньюэллс Олд Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 6.50 1.09 6.50 1.09 5.00 1.15 2.12 1.72 2.35 1.55 1.84 1.98 1.76 2.00 2.08 1.70 1.35 3.05 1.04 9.00 1.28 3.45 1.18 4.50 1.04 9.00 1.03 10.00
3.74 1.27 2.85 1.42 2.46 1.55 2.01 1.81 1.76 2.07 1.56 2.42 3.82 1.25 2.53 1.52 1.86 1.96 1.52 2.52 1.19 4.57 1.87 1.95 1.60 2.34 1.41 2.89 1.43 2.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.52 2.42 1.40 2.80 1.04 9.00 1.02 11.00
2.16 1.68 1.77 2.04 1.38 2.97 1.25 3.76 1.43 2.76 1.13 5.52
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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