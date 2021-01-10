Расинг Авельянеда
3:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
24' Желтая карточкаМартинес Маурисио
0:1
30' ГолПаласиос Себастьян
35' Желтая карточкаХентилетти Сантьяго
1:1
38' ГолHector Fertoli
2:1
42' ГолHector Fertoli
76' Желтая карточкаManuel Guanini
3:1
84' ГолЛисандро Лопес III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Tiago Banega
-
-
-
43 Lucas Nunez
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
-
-
-
-
41 Manuel Llano
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Ход матча
30'
38'
42'
76'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мельгарехо Лоренсо
|4
|0.8
|2.
|Matias Rojas II
|3
|0.6
|3.
|Hector Fertoli
|3
|0.6
|4.
|Лисандро Лопес III
|1
|0.2
|5.
|Солари Аугусто
|1
|0.2
|6.
|Tiago Banega
|1
|0.2
|7.
|Мена Эухенио
|0
|0
|8.
|Кристальдо Хонатан
|0
|0
|9.
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|10.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|11.
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паласиос Себастьян
|2
|0.4
|2.
|Alexis Rodrigues
|1
|0.2
|3.
|Maxi Rodriguez1
|1
|0.2
|4.
|Jeronimo Cacciabue
|1
|0.2
|5.
|Juan Sforza
|1
|0.2
|6.
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цвитанич Дарио
|1
|0
|2.
|Орбан Лукас
|1
|0
|3.
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|4.
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|5.
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|6.
|Juan Caceres
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Перес Пабло II
|3
|1
|2.
|Manuel Guanini
|2
|1
|3.
|Хентилетти Сантьяго
|1
|0
|4.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|5.
|Angelo Gabrielli
|1
|0
|6.
|Jeronimo Cacciabue
|1
|0
|7.
|Enzo Cabrera2
|1
|0
|8.
|Juan Sforza
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|20% (2)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|40% (4)
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сентраль Кордоба 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз 5:0 Расинг Авельянеда Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|3.
|Расинг Авельянеда
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|5.
|Годой Крус
|5
|1
|1
|3
|5 - 13
|4
|6.
|Сентраль Кордоба
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Велес Сарсфилд
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|5.
|Сентраль Кордоба
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|6.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Эстудиантес Ла-Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|5.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|6.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
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