Марин
Позже
Стадион: The Marine Travel Arena
Тоттенхэм
12
Харт
Джо
14
Родон
Джо
33
Дэвис
Бен
48
Уайт
Харви
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 David Lynch
-
-
-
Главный тренер: Neil Young
- Основной состав
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
-
48 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майли Энтони
|1
|0.5
|2.
|Камминс Ниалл
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рэйвен Дэвид
|1
|0
|2.
|Майли Энтони
|1
|0
|3.
|Камминс Ниалл
|1
|0
|4.
|Хмами Джош
|1
|0
|5.
|Девайн Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Марин
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Марин Последние 20 матчей: +11 =2 -7Марин 0:1 Саутпорт Марин 1:0 Хайд Юнайтед Марин 1:0 Хавант энд Уотерлувилл Колчестер 1:1 Марин
Марин 3:2 Стейлибридж Честер 0:1 Марин Марин 5:0 Моссли Марин 4:1 Нантвиш Таун Ранкорн Линнетс 1:1 Марин Тэдкастер Альбион 1:3 Марин Марин 0:4 Честер Марин 4:1 Юнайтед Ранкорн Линнетс 1:0 Марин Марин 1:2 Данстон ЮТС Стейлибридж 0:2 Марин Фарсли Селтик 2:0 Марин Марин 0:2 Бамбер Бридж Басфорд Юнайтед 0:0 Марин Марин 1:1 Бакстон Марин 1:3 Мэтлок Таун
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марин» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марин» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марин - Тоттенхэм
Исход игры
Марин
0.7% (1)
Ничья
2.1% (3)
Тоттенхэм
97.2% (139)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (87)
Меньше
38.3% (54)
Обе команды забьют
Да
19.15% (27)
Нет
80.85% (114)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
32.9% (47)
0:3 Тоттенхэм
23.1% (33)
0:4 Тоттенхэм
11.9% (17)
0:5 Тоттенхэм
9.1% (13)
1:3 Тоттенхэм
9.1% (13)
1:2 Тоттенхэм
4.2% (6)
1:4 Тоттенхэм
2.8% (4)
0:1 Тоттенхэм
2.1% (3)
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