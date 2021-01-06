Марин
Позже
Стадион: The Marine Travel Arena
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anthony Miley
|1
|0.5
|2.
|Niall Cummins
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рэйвен Дэвид
|1
|0
|2.
|Anthony Miley
|1
|0
|3.
|Niall Cummins
|1
|0
|4.
|Josh Hmami
|1
|0
|5.
|James Devine
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Марин
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Марин Последние 20 матчей: +11 =2 -7Марин 0:1 Саутпорт Марин 1:0 Хайд Юнайтед Марин 1:0 Хавант энд Уотерлувилл Колчестер 1:1 Марин
Марин 3:2 Стейлибридж Честер 0:1 Марин Марин 5:0 Моссли Марин 4:1 Нантвиш Таун Ранкорн Линнетс 1:1 Марин Тэдкастер Альбион 1:3 Марин Марин 0:4 Честер Марин 4:1 Юнайтед Ранкорн Линнетс 1:0 Марин Марин 1:2 Данстон ЮТС Стейлибридж 0:2 Марин Фарсли Селтик 2:0 Марин Марин 0:2 Бамбер Бридж Басфорд Юнайтед 0:0 Марин Марин 1:1 Бакстон Марин 1:3 Мэтлок Таун
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Будет доступно позже.
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|35.00
|20.00
|1.02
Самый высокий коэффициент на матч «Марин» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марин» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марин - Тоттенхэм
Исход игры
Марин
2.6% (1)
Ничья
5.3% (2)
Тоттенхэм
92.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (21)
Меньше
44.74% (17)
Обе команды забьют
Да
31.58% (12)
Нет
68.42% (26)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
34.2% (13)
0:3 Тоттенхэм
18.4% (7)
1:2 Тоттенхэм
10.5% (4)
1:3 Тоттенхэм
10.5% (4)
0:4 Тоттенхэм
7.9% (3)
1:1 Ничья
5.3% (2)
1:4 Тоттенхэм
5.3% (2)
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