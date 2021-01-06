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Марин
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Марин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anthony Miley 1 0.5
2. Niall Cummins 1 0.5
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Марин
# Игрок      
1. Рэйвен Дэвид 1 0
2. Anthony Miley 1 0
3. Niall Cummins 1 0
4. Josh Hmami 1 0
5. James Devine 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
Марин 0 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Марин Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Марин 0:1 Саутпорт Марин 1:0 Хайд Юнайтед Марин 1:0 Хавант энд Уотерлувилл Колчестер 1:1 Марин
Марин 3:2 Стейлибридж Честер 0:1 Марин Марин 5:0 Моссли Марин 4:1 Нантвиш Таун Ранкорн Линнетс 1:1 Марин Тэдкастер Альбион 1:3 Марин Марин 0:4 Честер Марин 4:1 Юнайтед Ранкорн Линнетс 1:0 Марин Марин 1:2 Данстон ЮТС Стейлибридж 0:2 Марин Фарсли Селтик 2:0 Марин Марин 0:2 Бамбер Бридж Басфорд Юнайтед 0:0 Марин Марин 1:1 Бакстон Марин 1:3 Мэтлок Таун
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марин - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2021, осталось 2 дня 16 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Марин 2.6% (1)
    X 5.3% (2)
    Тоттенхэм 92.1% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марин
    Ничья
    Тоттенхэм
    35.00
    20.00
    1.02
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 35.00 20.00 1.02

    Самый высокий коэффициент на матч «Марин» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марин» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    5.85 1.10 3.34 1.27 2.85 1.38 2.16 1.67 1.83 1.98 1.61 2.45 1.36 3.15 1.29 3.46 1.14 5.25 1.11 5.35
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 2.00 1.81 1.57 2.40
    Букмекер 2 2 2.5 2.5 3 3
    3.04 1.38 2.03 1.79 1.63 2.28
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    Прогнозы на матч Марин - Тоттенхэм

    Исход игры
    Марин
    2.6% (1)
    Ничья
    5.3% (2)
    Тоттенхэм
    92.1% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    31.58% (12)
    Нет
    68.42% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Тоттенхэм
    34.2% (13)
    0:3 Тоттенхэм
    18.4% (7)
    1:2 Тоттенхэм
    10.5% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    10.5% (4)
    0:4 Тоттенхэм
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    1:4 Тоттенхэм
    5.3% (2)
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