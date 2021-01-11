  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Стокпорт
0:0
Перерыв

Стадион:
Вест Хэм
0'
1
Хинчлифф
Бен
II
2
Минихэн
Сэм
4
Хоган
Лиам
16
Кин
Джордан
14
Китчинг
Марк
18
Кросдэйл
Райан
6
Мэйнард
Лоис
10
Дженнингс
Коннор
8
Руни
Джон
11
Уильямс
Джордан
III
19
Рейд
Алекс
35
Рэндолф
Даррен
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
31
Джонсон
Бен
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
7
Ярмоленко
Андрей
9
Бенрахма
Саид
10
Лансини
Мануэль
30
Антонио
Майкл
Стокпорт
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Стокпорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руни Джон 2 (1) 0.67
2. Палмер Эшли 1 0.33
3. Дженнингс Коннор 1 0.33
4. Рейд Алекс 1 0.33
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Стокпорт
# Игрок      
Вест Хэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Стокпорт 40% (2) 0 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Вест Хэм 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Стокпорт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Стокпорт 2:2 Олтринэм Стокпорт 2:0 Рексем Олтринэм 1:1 Стокпорт Хартлпул 4:0 Стокпорт
Стокпорт 3:1 Гайзли Ноттс Каунти 1:0 Стокпорт Барнет 1:2 Стокпорт Бромли 0:2 Стокпорт Стокпорт 3:2 Йовил Таун Рочдейл 1:2 Стокпорт Стокпорт 4:0 Честерфилд Стокпорт 1:2 Уэймут Стокпорт 0:0 Солихалл Стокпорт 1:1 Честерфилд Честерфилд 1:2 Стокпорт Уэлдстон 2:5 Стокпорт Стокпорт 3:0 Довер Стокпорт 2:1 Галифакс Торки 1:0 Стокпорт Гайзли 1:5 Стокпорт
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Забитых голов пока мы так и не увидели!
  • 45'
    С углового навесил Руни на ближнюю штангу, куда вбежал Уильямс и пробил с лету, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • Офсайд
    45'
    Диагональным пасом Райс запускал в прорыв по флангу Цоуфала, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Прошел самостоятельно к штрафной соперника Райс и решил пробить в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 43'
    Красивым пасом пяткой выводил Лансини в штрафную Антонио, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Кин.
  • 42'
    Доусон по флангу забросил на ход Райсу, но того опередил Мэйнард и вынес сферу за боковую линию.
  • 41'
    Пробивал головой Огбонна с линии вратарской после навеса с углового, но мяч пролетел гораздо выше ворот.
  • Угловой
    40'
    С фланга отдал Ярмоленко в центр на Райса, который пробил в дальний угол, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 39'
    С углового навесил Руни в центр штрафной, но здесь выиграл верх Огбонна и головой вынес сферу подальше.
  • 38'
    Ворвался в штрафную на скорости Лансини и отдал поперек на Антонио, но тому в подкате не позволил пробить Кин.
  • 37'
    Длинный заброс исполнил Ноубл в штрафную на Антонио, но тот проиграл борьбу за мяч Кину и не пробил по воротам.
  • 36'
    Отобрал мяч на фланге Антонио и тут же подал в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 35'
    Неожиданно пробил по воротам Лансини метров с двадцати трех, но точно в руки Хинчлиффу полетел снаряд.
  • 34'
    Долго катают мяч возле чужой штрафной гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 33'
    Мягко забросил в штрафную соперника Ноубл на ход Ярмоленко, но того опередил Хоган и вынес мяч головой в аут.
  • 32'
    Рид выиграл верх в чужой штрафной и сбросил на Уильямса, который пробил с лету, но не попал он в створ ворот.
  • 31'
    С левого фланга прострелил низом в штрафную Уильямс, но мяч от ноги Цоуфала полетел за боковую линию.
  • 30'
    Отобрал мяч Бенрахма в центре поля, прошел вперед и пробил с двадцати трех метров, но не попал он в створ ворот.
  • 29'
    На фланге получил по ногам Уильямс от Цоуфала в подкате. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 28'
    Разрезным пасом Райс запускал в штрафную соперника Ярмоленко, но в подкате сферу перехватил Мэйнард.
  • 27'
    С левого фланга Джонсон навесил на дальнюю штангу, куда вбегал Ярмоленко, но пробить ему не позволил в силовой борьбе Китчинг.
  • 26'
    В верховой борьбе против Руни в центре поля нарушил правила Руни. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 25'
    Бенрахма поборолся на фланге и смог сбросить мяч на ход Джонсону, но тот выпустил сферу за пределы поля.
  • 24'
    Мог выскакивать на ворота Антонио после паса от Ярмоленко, но вышел голкипер далеко из ворот и забрал мяч в руки.
  • 23'
    Руни ушел финтом от соперника по флангу и отдал вперед на Рида, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Огбонна.
  • 22'
    Диагональ исполнял Райс на ход Ярмоленко, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 21'
    После навеса с угла поля пробивал головой Хоган, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.
  • Угловой
    20'
    Убегал по флангу Дженнингс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Цоуфала полетел на угловой.
  • 19'
    Дальний заброс исполнял Ярмоленко в штрафную на ход Антонио, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с Хоганом.
  • 18'
    Пауза в матче. За пределами стадиона болельщики устроили настоящее шоу из фейерверков. Судья принял решение остановить игру.
  • 17'
    С центра поля забросил Руни в штрафную на Рида, но тот не смог оторваться от Доусона и потерял сферу.
  • 16'
    В разрез отдавал Райс в штрафную, куда врывался Лансини, но в последний момент мяч перехватил Кин.
  • 15'
    Антонио навесил с фланга в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 14'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Цоуфал. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 13'
    Сместился с правого фланга в центр Ярмоленко и пробил низом в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 12'
    С угла поля навесил Ноубл на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Кросдейл и вынес сферу далеко в центр поля.
  • Угловой
    11'
    Догнал мяч у лицевой линии Антонио и прострелил тут же вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 10'
    Ворвался в штрафную соперника Ноубл и пробил по воротам, но заблокировал этот выстрел защитник.
  • 9'
    По флангу Райс отдавал на ход Джонсону, но тот в борьбе против Минигама выпустил мяч за пределы поля.
  • 8'
    Мягко забросил в штрафную Джонсон с фланга, но там дело до удара так и не дошло, мяч спокойно головой вынес Хоган.
  • 7'
    Выиграл верх на чужой половине поля Рид и головой сбросил на ход Руни, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 6'
    Зацепился за мяч в штрафной соперника Бенрахма и попытался закрутить в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 5'
    Прорывался по флангу на скорости Рид, но напоролся Джонсона, который в падении вынес сферу в аут.
  • 4'
    Минигам с правого фланга навесил в штрафную на ход Риду. Тот не смог пробить по воротам в борьбе против Огбонны.
  • 3'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Лансини на ход Антонио, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Хогана.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на матч Кубка Англии в котором встретятся "Стокпорт" и "Вест Хэм". Проблем не должно быть у представителя АПЛ с проходом дальше, но в кубковых встречах часто бывают сенсации, потому игра обещает быть интересной. Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
Прогнозы 146
Стокпорт 2.1% (3)
X 4.8% (7)
Вест Хэм 93.2% (136)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Стокпорт
Ничья
Вест Хэм
9.47
7.80
1.36
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.00 4.50 1.25
Бонус: 10 000 ₽ 13.00 6.80 1.21
Бонус: 5 000 ₽ 18.75 7.80 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.50 1.16
  9.47 4.03 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Стокпорт» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стокпорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стокпорт» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.00 1.13 2.80 1.44 2.23 1.66 1.74 2.10 1.32 3.45 1.13 6.20
12.00 1.00 12.00 1.01 5.40 1.11 4.65 1.16 2.69 1.44 2.15 1.70 1.75 2.19 1.41 2.91 1.28 3.50 1.12 5.50 1.09 6.00 1.01 10.25
7.77 1.08 6.10 1.12 2.70 1.45 2.04 1.77 1.58 2.35 2.15 1.70 1.27 3.70 1.89 1.91 1.19 4.60 1.05 7.74 1.04 8.39 1.06 7.43 1.05 8.00 1.03 10.00 1.02 10.50
2.61 1.48 2.27 1.62 1.93 1.88 1.66 2.21 1.50 2.54 1.72 2.10 1.51 2.53 1.91 1.91 1.70 2.14 1.52 2.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.07 1.19 4.30
3.45 1.31 2.88 1.42 1.73 2.11 1.31 3.45
1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80 1.08 6.39 1.06 7.47
1.28 3.45 1.14 5.17 1.42 2.75 1.27 3.50 1.72 2.10 1.50 2.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.60 1.12 2.19 1.63 1.62 2.20 1.37 2.95
4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36
4.76 1.15 3.53 1.25 2.22 1.65 1.65 2.22 1.38 3.50 1.14 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
4.44 1.20
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Прогнозы на матч Стокпорт 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Стокпорт
2.1% (3)
Ничья
4.8% (7)
Вест Хэм
93.2% (136)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
51.41% (73)
Нет
48.59% (69)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
34.9% (51)
0:2 Вест Хэм
32.9% (48)
1:3 Вест Хэм
8.2% (12)
0:1 Вест Хэм
6.8% (10)
0:3 Вест Хэм
4.8% (7)
0:4 Вест Хэм
2.1% (3)
1:4 Вест Хэм
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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