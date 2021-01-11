Прошел самостоятельно к штрафной соперника Райс и решил пробить в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Диагональным пасом Райс запускал в прорыв по флангу Цоуфала, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

С углового навесил Руни на ближнюю штангу, куда вбежал Уильямс и пробил с лету, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Забитых голов пока мы так и не увидели!

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43' Красивым пасом пяткой выводил Лансини в штрафную Антонио, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Кин.

42' Доусон по флангу забросил на ход Райсу, но того опередил Мэйнард и вынес сферу за боковую линию.

41' Пробивал головой Огбонна с линии вратарской после навеса с углового, но мяч пролетел гораздо выше ворот.

40' С фланга отдал Ярмоленко в центр на Райса, который пробил в дальний угол, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

39' С углового навесил Руни в центр штрафной, но здесь выиграл верх Огбонна и головой вынес сферу подальше.

38' Ворвался в штрафную на скорости Лансини и отдал поперек на Антонио, но тому в подкате не позволил пробить Кин.

37' Длинный заброс исполнил Ноубл в штрафную на Антонио, но тот проиграл борьбу за мяч Кину и не пробил по воротам.

36' Отобрал мяч на фланге Антонио и тут же подал в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

35' Неожиданно пробил по воротам Лансини метров с двадцати трех, но точно в руки Хинчлиффу полетел снаряд.

34' Долго катают мяч возле чужой штрафной гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

33' Мягко забросил в штрафную соперника Ноубл на ход Ярмоленко, но того опередил Хоган и вынес мяч головой в аут.

32' Рид выиграл верх в чужой штрафной и сбросил на Уильямса, который пробил с лету, но не попал он в створ ворот.

31' С левого фланга прострелил низом в штрафную Уильямс, но мяч от ноги Цоуфала полетел за боковую линию.

30' Отобрал мяч Бенрахма в центре поля, прошел вперед и пробил с двадцати трех метров, но не попал он в створ ворот.

29' На фланге получил по ногам Уильямс от Цоуфала в подкате. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

28' Разрезным пасом Райс запускал в штрафную соперника Ярмоленко, но в подкате сферу перехватил Мэйнард.

27' С левого фланга Джонсон навесил на дальнюю штангу, куда вбегал Ярмоленко, но пробить ему не позволил в силовой борьбе Китчинг.

26' В верховой борьбе против Руни в центре поля нарушил правила Руни. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

25' Бенрахма поборолся на фланге и смог сбросить мяч на ход Джонсону, но тот выпустил сферу за пределы поля.

24' Мог выскакивать на ворота Антонио после паса от Ярмоленко, но вышел голкипер далеко из ворот и забрал мяч в руки.

23' Руни ушел финтом от соперника по флангу и отдал вперед на Рида, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Огбонна.

22' Диагональ исполнял Райс на ход Ярмоленко, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

21' После навеса с угла поля пробивал головой Хоган, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.

20' Убегал по флангу Дженнингс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Цоуфала полетел на угловой.

19' Дальний заброс исполнял Ярмоленко в штрафную на ход Антонио, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с Хоганом.

18' Пауза в матче. За пределами стадиона болельщики устроили настоящее шоу из фейерверков. Судья принял решение остановить игру.

17' С центра поля забросил Руни в штрафную на Рида, но тот не смог оторваться от Доусона и потерял сферу.

16' В разрез отдавал Райс в штрафную, куда врывался Лансини, но в последний момент мяч перехватил Кин.

15' Антонио навесил с фланга в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

14' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Цоуфал. Без помощи медиков здесь не обойтись.

13' Сместился с правого фланга в центр Ярмоленко и пробил низом в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.

12' С угла поля навесил Ноубл на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Кросдейл и вынес сферу далеко в центр поля.

11' Догнал мяч у лицевой линии Антонио и прострелил тут же вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

10' Ворвался в штрафную соперника Ноубл и пробил по воротам, но заблокировал этот выстрел защитник.

9' По флангу Райс отдавал на ход Джонсону, но тот в борьбе против Минигама выпустил мяч за пределы поля.

8' Мягко забросил в штрафную Джонсон с фланга, но там дело до удара так и не дошло, мяч спокойно головой вынес Хоган.

7' Выиграл верх на чужой половине поля Рид и головой сбросил на ход Руни, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

6' Зацепился за мяч в штрафной соперника Бенрахма и попытался закрутить в дальний угол, но не попал в створ ворот.

5' Прорывался по флангу на скорости Рид, но напоролся Джонсона, который в падении вынес сферу в аут.

4' Минигам с правого фланга навесил в штрафную на ход Риду. Тот не смог пробить по воротам в борьбе против Огбонны.

3' Дальний заброс исполнял в штрафную Лансини на ход Антонио, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Хогана.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.