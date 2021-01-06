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Стокпорт
 
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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Стокпорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Rooney 2 (1) 1
2. Ashley Palmer 1 0.5
3. Дженнингс Коннор 1 0.5
4. Alex Reid 1 0.5
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Стокпорт
# Игрок      
Вест Хэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Стокпорт 40% (2) 0 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Вест Хэм 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Стокпорт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Стокпорт 2:2 Олтринэм Стокпорт 2:0 Рексем Олтринэм 1:1 Стокпорт Хартлпул 4:0 Стокпорт
Стокпорт 3:1 Гайзли Ноттс Каунти 1:0 Стокпорт Барнет 1:2 Стокпорт Бромли 0:2 Стокпорт Стокпорт 3:2 Йовил Таун Рочдейл 1:2 Стокпорт Стокпорт 4:0 Честерфилд Стокпорт 1:2 Уэймут Стокпорт 0:0 Солихалл Стокпорт 1:1 Честерфилд Честерфилд 1:2 Стокпорт Уэлдстон 2:5 Стокпорт Стокпорт 3:0 Довер Стокпорт 2:1 Галифакс Торки 1:0 Стокпорт Гайзли 1:5 Стокпорт
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Стокпорт - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Стокпорт 1.8% (1)
    X 5.4% (3)
    Вест Хэм 92.9% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Стокпорт
    Ничья
    Вест Хэм
    8.50
    5.35
    1.36
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.50 5.10 1.35
    Бонус: 5 000 ₽ 8.20 5.35 1.36
    Бонус: 5 000 ₽ 7.90 5.30 1.36
      8.12 4.70 1.36

    Самый высокий коэффициент на матч «Стокпорт» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стокпорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стокпорт» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.35 1.66 1.82 1.99 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.30 1.05 7.30 1.04 7.80
    17.00 0.00 11.50 1.02 4.50 1.18 3.60 1.25 2.31 1.62 2.06 1.76 1.82 1.99 1.50 2.48 1.25 3.65 1.20 4.30 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 13.50
    2.70 1.42 2.25 1.61 2.03 1.78 1.76 2.01 1.58 2.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.59 2.36 1.22 4.30
    2.35 1.60 1.53 2.35 1.19 4.20
    2.61 1.38 2.20 1.59 1.72 2.04 1.45 2.45 1.25 3.06
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.45 1.31 1.91 1.89 1.45 2.75
    3.40 1.29 1.92 1.83 1.44 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
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    Прогнозы на матч Стокпорт - Вест Хэм

    Исход игры
    Стокпорт
    1.8% (1)
    Ничья
    5.4% (3)
    Вест Хэм
    92.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (30)
    Меньше
    45.45% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    58.18% (32)
    Нет
    41.82% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    42.9% (24)
    0:2 Вест Хэм
    32.1% (18)
    1:3 Вест Хэм
    7.1% (4)
    0:1 Вест Хэм
    5.4% (3)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
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