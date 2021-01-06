Стокпорт
Позже
Стадион: Эдгели Парк
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Rooney
|2 (1)
|1
|2.
|Ashley Palmer
|1
|0.5
|3.
|Дженнингс Коннор
|1
|0.5
|4.
|Alex Reid
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Стокпорт
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Стокпорт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Стокпорт 2:2 Олтринэм Стокпорт 2:0 Рексем Олтринэм 1:1 Стокпорт Хартлпул 4:0 Стокпорт
Стокпорт 3:1 Гайзли Ноттс Каунти 1:0 Стокпорт Барнет 1:2 Стокпорт Бромли 0:2 Стокпорт Стокпорт 3:2 Йовил Таун Рочдейл 1:2 Стокпорт Стокпорт 4:0 Честерфилд Стокпорт 1:2 Уэймут Стокпорт 0:0 Солихалл Стокпорт 1:1 Честерфилд Честерфилд 1:2 Стокпорт Уэлдстон 2:5 Стокпорт Стокпорт 3:0 Довер Стокпорт 2:1 Галифакс Торки 1:0 Стокпорт Гайзли 1:5 Стокпорт
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Стокпорт» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стокпорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стокпорт» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Стокпорт - Вест Хэм
Исход игры
Стокпорт
1.8% (1)
Ничья
5.4% (3)
Вест Хэм
92.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (30)
Меньше
45.45% (25)
Обе команды забьют
Да
58.18% (32)
Нет
41.82% (23)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
42.9% (24)
0:2 Вест Хэм
32.1% (18)
1:3 Вест Хэм
7.1% (4)
0:1 Вест Хэм
5.4% (3)
1:1 Ничья
5.4% (3)
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