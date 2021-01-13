1:0
2' ГолКулушевски Деян
2:0
23' ГолМората Альваро
25' Желтая карточкаБентанкур Родриго
2:1
28' ГолЦиборра Леннарт
29' Желтая карточкаДумбравану Даниэл
41' Желтая карточкаГильоне Паоло
52
Весли
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
53 Коррея ФелишНападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Малес ДарианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
Ход матча
2'
23'
28'
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулушевски Деян
|1
|1
|2.
|Мората Альваро
|1
|1
|3.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|4
|1.33
|2.
|Лерагер Лукас
|1
|0.33
|3.
|Циборра Леннарт
|1
|0.33
|4.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|2.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|3.
|Стураро Стефано
|1
|0
|4.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|5.
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|6.
|Думбравану Даниэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Дженоа
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =4 -2Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина
Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =5 -9Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа
Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус 2:1 Дженоа
Исход игры
Ювентус
98.7% (148)
Ничья
1.3% (2)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.1% (60)
Меньше
58.9% (86)
Обе команды забьют
Да
26.03% (38)
Нет
73.97% (108)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
52% (78)
3:0 Ювентус
14% (21)
2:1 Ювентус
12.7% (19)
3:1 Ювентус
10.7% (16)
1:0 Ювентус
4% (6)
4:0 Ювентус
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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