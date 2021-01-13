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  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
2:1
Перерыв
Дженоа
0'
1:0
2' Гол
Кулушевски Деян
2:0
23' Гол
Мората Альваро
25' Желтая карточка
Бентанкур Родриго
2:1
28' Гол
Циборра Леннарт
29' Желтая карточка
Думбравану Даниэл
41' Желтая карточка
Гильоне Паоло
77
Буффон
Джанлуиджи
28
Демирал
Мерих
37
Дрэгушин
Раду
3
Кьеллини
Джорджо
33
Бернардески
Федерико
52
Весли
Давид
5
Мело
Артур
30
Бентанкур
Родриго
39
Портанова
Маноло
44
Кулушевски
Деян
9
Мората
Альваро
32
Палеари
Альберто
5
Гольданига
Эдоардо
13
Бани
Маттиа
90
Думбравану
Даниэл
18
Гильоне
Паоло
8
Лерагер
Лукас
65
Ровелла
Николо
24
Мелегони
Филиппо
99
Циборра
Леннарт
37
Пьяца
Марко
9
Скамачча
Джанлука
Ювентус
4-4-2
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулушевски Деян 1 1
2. Мората Альваро 1 1
3. Кьеллини Джорджо 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 4 1.33
2. Лерагер Лукас 1 0.33
3. Циборра Леннарт 1 0.33
4. Гольданига Эдоардо 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Бентанкур Родриго 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гильоне Паоло 2 0
2. Мазиелло Андреа 1 0
3. Стураро Стефано 1 0
4. Сапата Кристиан 1 0
5. Пеллегрини Лука 1 0
6. Думбравану Даниэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 0 0 0 0 0 0
 Дженоа 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3) 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина
Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа
Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Ювентус Серия A
Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ювентус" - "Дженоа" - 2:1.
  • Офсайд
    45'
    Мората слева вывел к воротам Портанову, который точно пробил в дальний угол. Гол по причине офсайда у Маноло отменён.
  • Угловой
    44'
    Ровелла от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Дрэгушин с Моратой выбили мяч.
  • 43'
    Циборра по левому флангу выдал пас вперёд на Мелегони, которого опередил Дрэгушин.
  • Желтая карточка
    42'
    Гильоне в центре поля врезал по ногам Бернардески и получил жёлтую карточку.
  • 41'
    Циборра на линии штрафной площади завозился, и Мело выбил у него мяч.
  • 40'
    Кулушевски немного не дотянулся до мяча ногой после прострела Портановы слева.
  • 38'
    У Кулушевски по центру не прошла передача низом к воротам на ход Морате.
  • 37'
    Разыграли гости штрафной удар. Мяч попрыгал по головам игроков перед воротами, после чего Лерагер с восьми метров ногой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    36'
    Портанова сбил Лерагера на подходе к штрафной площади. Немногим больше тридцати метров до ворот.
  • 34'
    Бернардески с двадцати метров пробил выше ворот.
  • Офсайд
    33'
    Мело сыграл на добивании, но перед этим Мората играл на добивании из офсайда после удара Кулушевски.
  • 32'
    "Ювентус" решил подержать мяч в центре поля.
  • Опасный момент
    31'
    Бернардески слева в штрафной площади воспользовался отскоком и с острого угла пробил по воротам. Палеари сумел отбить мяч.
  • Желтая карточка
    30'
    Думбравану у центрального круга схватил руками Кулушевски и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    ЦИБОРРА!!! После навеса справа Циборра головой пробил по воротам. Буффон дотянулся до мяча, но отбить его не смог.
  • 27'
    Дрэгушин перехватил передачу Циборры слева вперёд на Мелегони.
  • Желтая карточка
    26'
    Бентанкур у центрального круга ударил по ноге Ровеллу и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    МОРАТА!!! Кулушевски отличным пасом в касание вывел слева к воротам Морату, который увеличил преимущество "Ювентуса"     в счёте.
  • Фол, нарушение
    23'
    Мело в центре поля попал мячом в руку Скамачче.
  • Фол, нарушение
    22'
    Циборра на чужой половине поля толкнул в спину Весли.
  • Фол, нарушение
    21'
    Весли в центре поля сбил Мелегони.
  • 20'
    "Ювентус" на чужой половине поля прессингует сопе6рника и не позволяет перейти через центральную линию.
  • Угловой
    19'
    Бентанкур исполнил подачу от углового флага в центр штрафной площади. Мяч вынесен на Бернардески, который издали пробил намного выше ворот.
  • 18'
    Кулушевски по центру вошёл в штрафную площадь, сместился вправо и попытался пробить по воротам, но Бани успевает подставить ногу.
  • 17'
    Мората слева с острого угла пробил по воротам. Палеари ногами отбил мяч.
  • 16'
    Кьеллини на фланге опередил Лерагера и выбил мяч на партнёра.
  • 15'
    Весли не позволил Циборре слева прорваться в штрафную площадь.
  • Опасный момент
    14'
    Кулушевски справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Палеари.
  • 13'
    Циборра слева пас вперёд к воротам на Мелегони сделал немного сильно. Буффон первым оказался на мяче.
  • 12'
    "Ювентус" в стартовый отрезок матча очень редко подпускает соперника к своей штрафной площади.
  • Травма, повреждение
    11'
    Бернардески на линии чужой штрафной площади жёстко был встречен Думбравану, но всё было в пределах правил.
  • 10'
    Весли справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Палеари прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • 9'
    Кулушевски слева со штрафного навесил на дальнюю штангу сильно и Демирал головой не смог нанести прицельного удара по воротам.
  • Фол, нарушение
    8'
    Ровелла у угла штрафной площади врезал Кьеллини по колену.
  • Угловой
    7'
    Разыграли хозяева угловой удар. Кулушевски й справа проникнуть в штрафную площадь с мячом не смог.
  • 6'
    Думбравану в рискованном подкате в штрафной площади выбил мяч у Мораты.
  • 5'
    Ск5амачча слева сместился к центру, но пробить по воротам Джанлука не смог.
  • Угловой
    4'
    Гости разыграли первый угловой удар, а первый навес справа получился слабым и низким.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КУЛУШЕВСКИ!!! Кьеллини по центру подключился к атаке и отличный пас отдал на линию штрафной площади на Кулушевски. Деян прокинул мяч немного вперёд и низом точно пробил в правый угол.
  • 2'
    "Ювентус" играет в полосатых бело-чёрных футболках и белых трусах, "Дженоа" - в тёмно-синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Альянц Стэдиум"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/8 финала кубка Италии, в котором сыграют «Ювентус» и «Дженоа». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 150
Ювентус 98.7% (148)
X 1.3% (2)
Дженоа 0% (0)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Дженоа
1.39
8.45
8.40
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.13 7.50 27.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.39 5.00 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.95 8.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 7.77 20.00
  1.11 8.45 27.32

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.70 1.20 2.32 1.62 1.83 1.99 1.53 2.50 1.21 4.50 1.08 8.20
13.00 1.00 12.00 1.01 4.45 1.18 3.76 1.29 2.38 1.63 1.85 1.95 1.50 2.49 1.22 3.54 1.18 4.15 1.06 7.20 1.05 7.60 1.00 10.75
16.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.21 3.50 1.28 4.05 1.23 2.02 1.79 3.25 1.33 1.73 2.11 5.55 1.14 4.20 1.22 2.15 1.70 1.60 2.33 1.35 3.15 1.14 5.55 1.10 6.80 1.06 7.09 1.05 7.76
4.97 1.19 2.82 1.46 2.40 1.61 2.13 1.76 3.08 1.39 2.38 1.61 2.03 1.83 1.80 2.07 1.56 2.48 2.76 1.47 2.20 1.70 1.91 1.95 1.59 2.41 1.44 2.85 1.53 2.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.55 2.35 1.14 5.20
3.38 1.32 2.43 1.56 1.60 2.34 1.20 4.60 1.16 5.55
3.50 1.30 2.31 1.63 2.85 1.42 1.87 1.92 1.40 2.90 1.10 5.73 1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77
3.03 1.41 2.39 1.61 1.82 2.06 2.48 1.55 2.03 1.81 1.57 2.44 1.37 3.12 1.37 3.12 1.20 4.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.16 1.94 1.81 1.49 2.50 1.27 3.50
4.90 1.18 3.20 1.35 1.94 1.86 1.40 2.95 1.28 3.64
4.83 1.14 3.59 1.25 1.89 1.77 1.50 2.63 1.31 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.15 1.35
Где смотреть матч Ювентус 2:1 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 2:1 Дженоа

Исход игры
Ювентус
98.7% (148)
Ничья
1.3% (2)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.1% (60)
Меньше
58.9% (86)
Обе команды забьют
Да
26.03% (38)
Нет
73.97% (108)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
52% (78)
3:0 Ювентус
14% (21)
2:1 Ювентус
12.7% (19)
3:1 Ювентус
10.7% (16)
1:0 Ювентус
4% (6)
4:0 Ювентус
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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