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Ювентус
 
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Дженоа

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скамачча Джанлука 4 2
2. Лерагер Лукас 1 0.5

Карточки

Ювентус
# Игрок      
Дженоа
# Игрок      
1. Мазиелло Андреа 1 0
2. Стураро Стефано 1 0
3. Сапата Кристиан 1 0
4. Гильоне Паоло 1 0
5. Пеллегрини Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 0 0 0 0 0 0
 Дженоа 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3) 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина
Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа
Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Ювентус Серия A
Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Ювентус 96.4% (53)
    X 3.6% (2)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Дженоа
    1.29
    5.90
    9.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.28 5.85 10.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.28 5.60 9.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.85 9.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.90 10.00
      1.29 5.84 10.31

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.80 1.16 2.40 1.53 1.90 1.84 1.57 2.31 1.23 3.90 1.08 6.80
    4.55 1.15 3.72 1.24 2.34 1.57 1.87 1.93 1.58 2.53 1.29 3.60 1.21 4.20 1.07 7.00 1.05 7.40 1.00 10.75
    17.50 0.00 12.00 1.02 4.70 1.17 3.80 1.23 2.39 1.58 2.14 1.71 1.88 1.92 1.70 2.15 1.53 2.39 1.28 3.45 1.21 4.10 1.08 6.90 1.07 7.50 1.01 13.00 1.01 12.00
    5.14 1.18 2.44 1.58 2.16 1.72 1.89 1.98 1.67 2.26 1.53 2.55 1.21 4.52
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.55 1.27 2.45 1.51 1.60 2.25 1.16 4.90
    3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.25 3.95 1.16 5.30
    2.37 1.55 1.60 2.35 1.21 4.10
    2.86 1.40 2.38 1.58 1.84 2.02 1.55 2.44 1.34 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.01 1.75 1.49 2.50 1.30 3.30
    5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60
    1.96 1.79 1.45 2.60 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.79
    2.02 1.74
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.28
    3.65 1.25
    Где смотреть матч Ювентус - Дженоа онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа

    Исход игры
    Ювентус
    96.4% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.74% (20)
    Меньше
    62.26% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    24.53% (13)
    Нет
    75.47% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    52.7% (29)
    3:0 Ювентус
    16.4% (9)
    2:1 Ювентус
    10.9% (6)
    3:1 Ювентус
    7.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    1:0 Ювентус
    3.6% (2)
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