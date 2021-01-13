  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
2:1
Перерыв
Эмполи
0'
1:0
18' Гол
Ди Лоренцо Джованни
1:1
33' Гол
Байрами Недим
2:1
38' Гол
Лосано Ирвинг
45' Желтая карточка
Оливьери Марко
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
33
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
4
Демме
Диего
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
7
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвинг
37
Петанья
Андреа
22
Фурлан
Якопо
23
Дзаппелла
Давиде
16
Казале
Николо
42
Вити
Маттиа
3
Терзич
Алекса
28
Риччи
Самуэле
30
Дамьяни
Самуэле
32
Хаас
Николас
11
Байрами
Недим
8
Матос
Ридер
9
Оливьери
Марко
Наполи
4-2-3-1
Эмполи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 1 1
2. Ди Лоренцо Джованни 1 1
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 3 1
2. Мерола Давиде 2 0.67
3. Оливьери Марко 1 0.33
4. Байрами Недим 1 0.33
5. Матос Ридер 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
Эмполи
# Игрок      
1. Матос Ридер 1 0
2. Манкузо Леонардо 1 0
3. Оливьери Марко 1 0
4. Бальданци Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 0 0 0 0 0 0
 Эмполи 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино
Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана
Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро

Последние игры между собой

Наполи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Эмполи 2:1 Наполи Серия A Наполи 5:1 Эмполи Серия A Эмполи 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Эмполи Серия A
Наполи 5:1 Эмполи Серия A Эмполи 2:2 Наполи Серия A Эмполи 4:2 Наполи Серия A Наполи 2:2 Эмполи Серия A Наполи 1:3 Эмполи Серия A

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 2:1.  Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Желтая карточка
    45'
    Оливьери опасно сыграл на половине поля "Наполи". Жёлтая карточка.
  • 44'
    Пока хозяева оправдывают статус фаворита поля и полностью контролируют ход матча. "Эмполи" бегает без мяча.
  • 43'
    Пытается "Наполи" подготовить голевую атаку с фланга. Но все передачи снимают защитники гостей.
  • 42'
    И игра успокоилась, возможно, все уже ждут перерыва. Сценарий атак стал совсем примитивным.
  • 41'
    Опять "Эмполи" не отсидеться в глухой обороне. И это обещает более зрелищный футбол в перспективе.
  • 40'
    Очередь "Эмполи" позиционно атаковать, безуспешно пытаясь пробиться сквозь оборонительную расстановку соперника.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Лосано!!!
    Расчехлил свою пушку Лосано, метров с 26 отправив мяч точно в цель. Красивый гол, но тут не обошлось без ошибок соперника. Дзаппелла плохо обработал мяч у своей штрафной, а "Наполи" такое не прощает.
  • 38'
    "Наполи" серьёзно захватывает территориальное преимущество, оставляя сопернику возможность для встречных выпадов.
  • 37'
    Активны хозяева, прессингуют на чужой половине поля, претендуют на второй гол.
  • Угловой
    36'
    "Наполи" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 35'
    Неожиданный во многом гол, который не очень вписывается в логику последних минут, когда "Наполи" скорее был ближе к забитому мячу.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Байрами!!!
    Байрами великолепным ударом с левого края штрафной отправляет мяч в дальний угол. Игровой снаряд от штанги оказывается в сетке ворот "Наполи".
     
  • Угловой
    34'
    Ррахмани выше всех выпрыгнул, только мяч после его удара летит выше цели.
  • Опасный момент
    33'
    А вот это куда опаснее. Дали пробить Элмас на входе в штрафную, Фурлан в красивом прыжке отразил угрозу. Будет угловой.
  • 32'
    "Наполи" не может пройти эшелонированную оборону в настолько затяжном позиционном нападении. В итоге Хаас сыграл на опережение и выбил мяч в аут.
  • 31'
    И стараются игроки "Наполи" в эти минуты мячом дорожить. Разыгрывают до верного, не суетятся. 
  • 30'
    "Наполи" понимает, что запал "Эмполи" необходимо немного успокоить, и снова мяч стала катать на своей половине поля, в районе центрального круга.
  • Штанга
    29'
    Наконец-то опасно у ворот Мерета. Дзаппелла навесил с правого фланга на линию вратарской, а там Матос через себя пробил. Мяч чиркнул перекладину и улетел дальше. Повезло сейчас "Наполи".
  • 28'
    И главное, совсем у гостей мяч не держится. Пара точных передач и сразу же потеря.
  • 27'
    Пытаются гости поиграть в прессинг, высоко встречать соперника. Но пока все это выливается в грубость, но никак не в перехват мяча.
  • Фол, нарушение
    26'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Хаас сейчас нарушил в середине поля.
  • Фол, нарушение
    25'
    Дамьяни нарушает правила в центральном круге.
  • 24'
    Гости вроде стали больше двигаться, агрессивнее, напористее. Конечно, хаоса стало больше, но изменение игры присутствует.
  • 23'
    Атака вторым темпом завершается прицельным ударом Лоботки с 25 метров. Фурлан вновь спокоен.
  • Фол, нарушение
    22'
    Хороший штрафной заработали хозяева на левом фланге атаки. Но исполнявший стандарт Элмас принял легкомысленное решение и адресовал мяч точно во вратаря.
  • 21'
    Да, после гола "Наполи" стал действовать спокойнее, не оказывает непосредственного давления на штрафную соперника, но полностью контролирует ситуацию на поле.
  • 20'
    "Наполи" продолжает уверенно контролировать мяч, но "Эмполи" стал более интенсивно прессинговать на чужой территории.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ди Лоренцо!!!
    А вот и гол. Ди Лоренцо с 11 метров головой переправляет мяч в сетку ворот "Эмполи". 
  • 19'
    Окончательно "Наполи" оформил себе игру первым номером, а гости сидят всем составом на своей половине поля, выжидая момент для контратаки.
  • 18'
    Контролирует "Наполи" мяч, но дойти до ворот не может. Одним флангом атакует, другим, все закрыто. 
  • 17'
    "Наполи" тратит сейчас ровно столько сил, сколько нужно для того, чтобы держать игру под контролем. 
  • 16'
    Попытались игроки "Наполи" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 15'
    "Эмполи" всеми силами откатился на свою половину поля, ожидая решительного натиска соперника.
  • 14'
    А Гости все чаще играют на перехватах, раз за разом получая шансы на стремительные контратаки.
  • 13'
    Хаас слабо пробил по воротам "Наполи", Мерет без проблем справился.
  • 12'
    Между тем, процент владения мячом у команды Гаттузо высок и становится все выше.
  • Фол, нарушение
    11'
    Риччи подтолкнули на половине поля "Эмполи". Судья останавливает игру.
  • 10'
    И хозяева все как-то больше через центр пытаются продраться, игнорируя чаще всего фланги.
  • Угловой
    9'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента.
  • Опасный момент
    8'
    И первая атака "Наполи" чуть было не завершается взятием ворот. Ди Лоренцо покатил мяч низом в штрафную, Лосано первым касанием обработал мяч, а вторым запустил его под перекладину. Фурлан сраегировал. Будет угловой.
  • 7'
    Долгое позиционное нападение "Эмполи" заставляет хозяев в полном составе подойти к своей штрафной.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой заработали игроки "Эмполи". Только подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 5'
    После нервного дебюта "Эмполи", наконец, осваивается. Вот уже и мяч впервые придержали гости в ногах.
  • 4'
    "Наполи" держит мяч. И пробуют гости борьбу навязать, но пока получается только с фолами.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу Антонио Джуа, который останавливает игру из-за нарушения правил со стороны Риччи.
  • 2'
    Не дают друг другу разогнаться с первых минут соперники. Много верховой борьбы с потерями мяча.
  • 1'
    "Наполи" проводит матч в комплекте формы голубого цвета, в чёрной игроки "Эмполи".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Дженнаро Гаттузо.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 1/8 финала Кубка Италии между "Наполи" и "Эмполи". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 150
Наполи 97.3% (146)
X 1.3% (2)
Эмполи 1.3% (2)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Эмполи
1.30
7.20
42.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 11.50 42.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.18 7.20 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 6.80 13.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 10.00 27.00
  1.30 5.01 10.05

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
5.60 1.15 2.65 1.48 2.11 1.73 1.68 2.19 1.29 3.65 1.11 6.60
5.25 1.12 4.45 1.18 2.60 1.47 2.09 1.74 1.72 2.24 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.75 1.08 6.20 1.01 10.75
17.50 0.00 13.50 1.02 9.46 1.03 8.35 1.04 3.70 1.27 2.12 1.71 2.85 1.42 1.85 1.95 6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.85 1.95 1.48 2.63 1.22 4.20 1.16 5.10 1.03 8.97 1.02 9.59
6.07 1.14 2.55 1.52 2.26 1.65 1.98 1.86 1.74 2.13 1.59 2.40 2.90 1.42 2.50 1.54 2.05 1.80 1.79 2.05 1.59 2.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.80 1.24 2.65 1.45 1.66 2.13 1.18 4.50
3.95 1.25 2.75 1.45 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
3.25 1.33 2.20 1.66 1.87 1.92 1.17 4.47 1.14 5.55
2.95 1.39 2.43 1.56 1.90 1.93 1.54 2.46 1.38 2.99 1.49 2.69 1.48 2.63 1.27 3.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.40 1.13 2.12 1.67 1.57 2.31 1.34 3.10
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
4.64 1.16 2.40 1.65 1.77 2.04 1.44 3.00 1.17 4.41

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.62
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
3.05 1.37
Где смотреть матч Наполи 2:1 Эмполи онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 2:1 Эмполи

Исход игры
Наполи
97.3% (146)
Ничья
1.3% (2)
Эмполи
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (57)
Меньше
60.14% (86)
Обе команды забьют
Да
25.17% (36)
Нет
74.83% (107)
Популярный счёт
2:0 Наполи
50.7% (76)
3:0 Наполи
14% (21)
2:1 Наполи
13.3% (20)
3:1 Наполи
7.3% (11)
1:0 Наполи
5.3% (8)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:2 Эмполи
1.3% (2)
4:0 Наполи
1.3% (2)
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