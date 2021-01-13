1:0
18' ГолДи Лоренцо Джованни
1:1
33' ГолБайрами Недим
2:1
38' ГолЛосано Ирвинг
45' Желтая карточкаОливьери Марко
31
Гулам
Фаузи
22
Фурлан
Якопо
42
Вити
Маттиа
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
18'
33'
1:1
38'
2:1
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|1
|1
|2.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|3
|1
|2.
|Мерола Давиде
|2
|0.67
|3.
|Оливьери Марко
|1
|0.33
|4.
|Байрами Недим
|1
|0.33
|5.
|Матос Ридер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Матос Ридер
|1
|0
|2.
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|3.
|Оливьери Марко
|1
|0
|4.
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Эмполи
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино
Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =7 -1Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана
Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро
Последние игры между собой
Наполи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 2:1 Эмполи
Исход игры
Наполи
97.3% (146)
Ничья
1.3% (2)
Эмполи
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (57)
Меньше
60.14% (86)
Обе команды забьют
Да
25.17% (36)
Нет
74.83% (107)
Популярный счёт
2:0 Наполи
50.7% (76)
3:0 Наполи
14% (21)
2:1 Наполи
13.3% (20)
3:1 Наполи
7.3% (11)
1:0 Наполи
5.3% (8)
1:1 Ничья
1.3% (2)
1:2 Эмполи
1.3% (2)
4:0 Наполи
1.3% (2)
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