И игра успокоилась, возможно, все уже ждут перерыва. Сценарий атак стал совсем примитивным.

Пытается "Наполи" подготовить голевую атаку с фланга. Но все передачи снимают защитники гостей.

Пока хозяева оправдывают статус фаворита поля и полностью контролируют ход матча. "Эмполи" бегает без мяча.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 2:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

41' Опять "Эмполи" не отсидеться в глухой обороне. И это обещает более зрелищный футбол в перспективе.

40' Очередь "Эмполи" позиционно атаковать, безуспешно пытаясь пробиться сквозь оборонительную расстановку соперника.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Лосано!!!

Расчехлил свою пушку Лосано, метров с 26 отправив мяч точно в цель. Красивый гол, но тут не обошлось без ошибок соперника. Дзаппелла плохо обработал мяч у своей штрафной, а "Наполи" такое не прощает.

38' "Наполи" серьёзно захватывает территориальное преимущество, оставляя сопернику возможность для встречных выпадов.

37' Активны хозяева, прессингуют на чужой половине поля, претендуют на второй гол.

36' "Наполи" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

35' Неожиданный во многом гол, который не очень вписывается в логику последних минут, когда "Наполи" скорее был ближе к забитому мячу.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Байрами!!!

Байрами великолепным ударом с левого края штрафной отправляет мяч в дальний угол. Игровой снаряд от штанги оказывается в сетке ворот "Наполи".



34' Ррахмани выше всех выпрыгнул, только мяч после его удара летит выше цели.

33' А вот это куда опаснее. Дали пробить Элмас на входе в штрафную, Фурлан в красивом прыжке отразил угрозу. Будет угловой.

32' "Наполи" не может пройти эшелонированную оборону в настолько затяжном позиционном нападении. В итоге Хаас сыграл на опережение и выбил мяч в аут.

31' И стараются игроки "Наполи" в эти минуты мячом дорожить. Разыгрывают до верного, не суетятся.

30' "Наполи" понимает, что запал "Эмполи" необходимо немного успокоить, и снова мяч стала катать на своей половине поля, в районе центрального круга.

29' Наконец-то опасно у ворот Мерета. Дзаппелла навесил с правого фланга на линию вратарской, а там Матос через себя пробил. Мяч чиркнул перекладину и улетел дальше. Повезло сейчас "Наполи".

28' И главное, совсем у гостей мяч не держится. Пара точных передач и сразу же потеря.

27' Пытаются гости поиграть в прессинг, высоко встречать соперника. Но пока все это выливается в грубость, но никак не в перехват мяча.

26' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Хаас сейчас нарушил в середине поля.

25' Дамьяни нарушает правила в центральном круге.

24' Гости вроде стали больше двигаться, агрессивнее, напористее. Конечно, хаоса стало больше, но изменение игры присутствует.

23' Атака вторым темпом завершается прицельным ударом Лоботки с 25 метров. Фурлан вновь спокоен.

22' Хороший штрафной заработали хозяева на левом фланге атаки. Но исполнявший стандарт Элмас принял легкомысленное решение и адресовал мяч точно во вратаря.

21' Да, после гола "Наполи" стал действовать спокойнее, не оказывает непосредственного давления на штрафную соперника, но полностью контролирует ситуацию на поле.

20' "Наполи" продолжает уверенно контролировать мяч, но "Эмполи" стал более интенсивно прессинговать на чужой территории.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Ди Лоренцо!!!

А вот и гол. Ди Лоренцо с 11 метров головой переправляет мяч в сетку ворот "Эмполи".

19' Окончательно "Наполи" оформил себе игру первым номером, а гости сидят всем составом на своей половине поля, выжидая момент для контратаки.

18' Контролирует "Наполи" мяч, но дойти до ворот не может. Одним флангом атакует, другим, все закрыто.

17' "Наполи" тратит сейчас ровно столько сил, сколько нужно для того, чтобы держать игру под контролем.

16' Попытались игроки "Наполи" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

15' "Эмполи" всеми силами откатился на свою половину поля, ожидая решительного натиска соперника.

14' А Гости все чаще играют на перехватах, раз за разом получая шансы на стремительные контратаки.

13' Хаас слабо пробил по воротам "Наполи", Мерет без проблем справился.

12' Между тем, процент владения мячом у команды Гаттузо высок и становится все выше.

11' Риччи подтолкнули на половине поля "Эмполи". Судья останавливает игру.

10' И хозяева все как-то больше через центр пытаются продраться, игнорируя чаще всего фланги.

9' Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента.

8' И первая атака "Наполи" чуть было не завершается взятием ворот. Ди Лоренцо покатил мяч низом в штрафную, Лосано первым касанием обработал мяч, а вторым запустил его под перекладину. Фурлан сраегировал. Будет угловой.

7' Долгое позиционное нападение "Эмполи" заставляет хозяев в полном составе подойти к своей штрафной.

6' Первый угловой заработали игроки "Эмполи". Только подача в штрафную ничего опасного не принесла.

5' После нервного дебюта "Эмполи", наконец, осваивается. Вот уже и мяч впервые придержали гости в ногах.

4' "Наполи" держит мяч. И пробуют гости борьбу навязать, но пока получается только с фолами.

3' Обслуживает встречу Антонио Джуа, который останавливает игру из-за нарушения правил со стороны Риччи.

2' Не дают друг другу разогнаться с первых минут соперники. Много верховой борьбы с потерями мяча.

1' "Наполи" проводит матч в комплекте формы голубого цвета, в чёрной игроки "Эмполи".