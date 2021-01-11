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Наполи
 
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Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 3 1.5
2. Мерола Давиде 2 1
3. Оливьери Марко 1 0.5

Карточки

Наполи
# Игрок      
Эмполи
# Игрок      
1. Матос Ридер 1 0
2. Манкузо Леонардо 1 0
3. Бальданци Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 0 0 0 0 0 0
 Эмполи 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино
Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Козенца 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Асколи Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана
Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро

Последние игры между собой

Наполи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Эмполи 2:1 Наполи Серия A Наполи 5:1 Эмполи Серия A Эмполи 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Эмполи Серия A
Наполи 5:1 Эмполи Серия A Эмполи 2:2 Наполи Серия A Эмполи 4:2 Наполи Серия A Наполи 2:2 Эмполи Серия A Наполи 1:3 Эмполи Серия A

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2021, осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Наполи 94.8% (55)
    X 3.4% (2)
    Эмполи 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Эмполи
    1.27
    6.67
    11.66
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.10 11.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.25 5.80 10.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 5.90 10.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.00 11.50
      1.24 6.67 11.66

    Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    4.90 1.16 2.44 1.51 1.94 1.80 1.59 2.27 1.24 3.80 1.09 6.80
    4.80 1.14 3.80 1.23 2.44 1.53 1.92 1.88 1.61 2.45 1.30 3.52 1.23 3.98 1.08 6.50 1.06 6.95 1.00 11.25
    12.00 1.01 4.80 1.16 3.90 1.23 2.37 1.55 1.91 1.89 1.70 2.15 1.57 2.40 1.29 3.40 1.22 4.00 1.09 6.70 1.07 7.30 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 15.00
    5.19 1.17 2.50 1.55 2.21 1.69 1.93 1.92 1.70 2.20 1.56 2.48 1.22 4.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.26 2.49 1.50 1.61 2.22 1.16 4.80
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.05
    2.35 1.55 1.59 2.37 1.21 4.10
    3.14 1.38 2.49 1.56 1.87 1.99 1.59 2.40 1.41 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.14 2.04 1.73 1.51 2.45 1.31 3.25
    5.05 1.16 3.60 1.29 2.01 1.80 1.48 2.65 1.31 3.45
    2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.76
    2.05 1.72
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.27
    3.60 1.28
    Где смотреть матч Наполи - Эмполи онлайн

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    Прогнозы на матч Наполи - Эмполи

    Исход игры
    Наполи
    94.8% (55)
    Ничья
    3.4% (2)
    Эмполи
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (24)
    Меньше
    56.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    25.45% (14)
    Нет
    74.55% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    44.8% (26)
    3:0 Наполи
    17.2% (10)
    2:1 Наполи
    13.8% (8)
    1:0 Наполи
    5.2% (3)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
    3:1 Наполи
    3.4% (2)
    4:0 Наполи
    3.4% (2)
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