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Сидней
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
7' Желтая карточка
Мурдукутас Тасс
11'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
12
Бухагьяр
Трент
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
6
Мурдукутас
Тасс
4
Макгоуэн
Дилан
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
18
Дорранс
Грэм
39
Thomas
Aquilina
10
Кокс
Саймон
14
Троизи
Джеймс
27
Мюллер
Николай
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

7'
 
Мурдукутас Тасс

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брэттан Люк 1 0.5
2. Ньювенхоф Калем 1 0.5
3. Кинг Джоэл 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гордон Зигги 1 0.33
2. Расселл Тэйт 1 0.33
3. Кокс Саймон 0 0
4. Троизи Джеймс 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 1 0
2. Касерес Энтони 1 0
3. Уорленд Бен 1 0
4. Бухагьяр Трент 1 0
5. Ньювенхоф Калем 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 2 0
2. Кокс Саймон 1 0
3. Троизи Джеймс 1 0
4. Ибини-Исэи Берни 1 0
5. Мурдукутас Тасс 1 0
6. _Mourdoukoutas T. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Вестерн Сидней Уондерерс 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней
Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней A-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней Кубок ФФА Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней A-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Аделаида Юнайтед 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сидней 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Макартур 3 1 1 1 2 - 3 4
6. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Сидней 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Сидней 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Мурдукутас Тасс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
1.93
3.74
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.83 3.65 4.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.76 3.50 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.74 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.45 4.20
  1.93 3.66 4.29

Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Вестерн Сидней Уондерерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.85 1.23 1.99 1.76 1.59 2.26 1.40 2.80 1.14 5.20
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.70 1.03 9.20
12.00 1.01 9.20 1.05 3.75 1.27 2.95 1.41 1.94 1.84 1.76 2.07 1.58 2.46 1.72 2.12 1.35 3.05 1.17 4.70 1.12 5.40 1.02 9.60 1.02 9.90 1.01 15.50 1.01 12.00
3.97 1.28 3.04 1.43 2.35 1.66 2.01 1.89 1.79 2.13 1.57 2.55 1.50 2.74 1.38 3.23 1.14 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.34 2.06 1.71 1.47 2.55 1.11 5.80
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
1.94 1.87 1.40 2.80 1.12 5.60
3.10 1.41 2.55 1.57 2.01 1.89 1.63 2.41 1.45 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.96 1.22 4.00
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.10 1.38 1.73 2.04 1.31 3.00 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.30 1.30
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