Сидней
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: АНЗ
Вестерн Сидней Уондерерс
7' Желтая карточкаМурдукутас Тасс
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
18
Дорранс
Грэм
10
Кокс
Саймон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
-
18 Иванович ЛюкНападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джеймс НоаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Аугла АлиНападающий
- Нападающий
-
11 Йебоа КвамеНападающий
-
33 Mark Natta
-
Главный тренер: Робинсон Карл
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брэттан Люк
|1
|0.5
|2.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.5
|3.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гордон Зигги
|1
|0.33
|2.
|Расселл Тэйт
|1
|0.33
|3.
|Кокс Саймон
|0
|0
|4.
|Троизи Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|1
|0
|2.
|Касерес Энтони
|1
|0
|3.
|Уорленд Бен
|1
|0
|4.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|5.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|2
|0
|2.
|Кокс Саймон
|1
|0
|3.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|4.
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0
|5.
|Мурдукутас Тасс
|1
|0
|6.
|_Mourdoukoutas T.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Вестерн Сидней Уондерерс
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +7 =6 -7Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней
Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сидней: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней Кубок ФФА Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней A-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сидней
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Макартур
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|6.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Сидней
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сидней
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Вестерн Сидней Уондерерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров