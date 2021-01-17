  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
Ньюкасл Джетс
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Макартур
0'
0:1
8' Гол
Пуйо Лоик
16'
23
Данкан
Джек
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
3
Хоффман
Джейсон
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
24
О'тул
Коннор
11
Наджарин
Рами
17
Юл
Валентино
9
О'Донован
Рой
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
5
Миллиган
Марк
15
Сусняр
Александар
12
Мередит
Джеймс
4
Беньят
Эчебария
8
Генро
Денис
31
Lachlan
Rose
10
Пуйо
Лоик
33
Сусаета
Маркель
27
Дербишир
Мэтт
Ньюкасл Джетс
Макартур

Ход матча

8'
0:1
Пуйо Лоик
(Франьич Иван)

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Богард Найджел 1 0.33
2. Наджарин Рами 0 0
Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беньят Эчебария 1 0.25
2. Сусаета Маркель 1 0.25
3. Пуйо Лоик 1 0.25

Карточки

Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 2 0
2. Угаркович Стивен 1 0
3. Петратос Коста 1 0
4. О'тул Коннор 1 0
5. Тергейт Ангус 1 0
6. Lucas Mauragis 1 0
Макартур
# Игрок      
1. Миллиган Марк 2 0
2. Сусняр Александар 2 0
3. Генро Денис 2 0
4. Дербишир Мэтт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 100% (1) 0
Макартур 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс
Макартур Последние 3 матча: +1 =1 -1
Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1:0 4 2 1 1 3 - 3 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Аделаида Юнайтед 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сидней 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Макартур 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Пуйо Лоик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Макартур
2.72
3.50
2.76
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.20 1.55
  2.72 3.43 2.76

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл Джетс» – «Макартур» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Макартур» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл Джетс» – «Макартур», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.11 1.03 7.97 1.06 8.40 1.07 6.50 1.11 2.17 1.69 2.85 1.42 1.71 2.14 2.08 1.72 1.62 2.27 1.30 3.50 1.22 4.20 1.06 7.28 1.05 7.94 0.00 16.00
3.65 1.31 2.77 1.50 2.19 1.75 1.90 2.01 1.69 2.28 1.50 2.77 1.34 3.47 1.12 7.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.00 1.38 1.94 1.86 2.27 1.62 1.47 2.65 1.24 4.00 1.03 8.85
3.00 1.44 2.46 1.61 1.93 1.98 1.57 2.54 1.42 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.50 1.72 2.22 1.23 3.71 1.15 4.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный