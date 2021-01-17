Ньюкасл Джетс
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: McDonald Jones Stadium
Макартур
0:1
8' ГолПуйо Лоик
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
17
Юл
Валентино
31
Lachlan
Rose
10
Пуйо
Лоик
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Jack Armson
-
-
15 Tete Yengi
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
-
19 Michael Ruhs
-
21 Jake Hollman
Ход матча
8'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Богард Найджел
|1
|0.33
|2.
|Наджарин Рами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беньят Эчебария
|1
|0.25
|2.
|Сусаета Маркель
|1
|0.25
|3.
|Пуйо Лоик
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|2
|0
|2.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|3.
|Петратос Коста
|1
|0
|4.
|О'тул Коннор
|1
|0
|5.
|Тергейт Ангус
|1
|0
|6.
|Lucas Mauragis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|2
|0
|2.
|Сусняр Александар
|2
|0
|3.
|Генро Денис
|2
|0
|4.
|Дербишир Мэтт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс
Макартур Последние 3 матча: +1 =1 -1Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|5.90
|4.20
|1.55
|
|2.72
|3.43
|2.76
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