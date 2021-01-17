Ньюкасл Джетс
1:2
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Макартур
0:1
8' ГолПуйо Лоик
0:2
23' ГолДербишир Мэтт
31' Желтая карточкаБеньят Эчебария
41' Желтая карточкаБогард Найджел
1:2
42' ГолЮл Валентино
75' Желтая карточкаJake Hollman
84' Желтая карточкаМиллиган Марк
85' Желтая карточкаФедеричи Адам
88' Желтая карточкаMichael Ruhs
90' Желтая карточкаМшехид Али Аббас
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
17
Юл
Валентино
31
Lachlan
Rose
10
Пуйо
Лоик
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Jack Armson
-
-
15 Tete Yengi
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
-
19 Michael Ruhs
-
21 Jake Hollman
-
Главный тренер: Миличич Анте
Ход матча
8'
0:1
23'
0:2
31'
41'
42'
1:2
75'
84'
85'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Богард Найджел
|1
|0.33
|2.
|Юл Валентино
|1
|0.33
|3.
|Наджарин Рами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пуйо Лоик
|1
|0.25
|2.
|Беньят Эчебария
|1
|0.25
|3.
|Дербишир Мэтт
|1
|0.25
|4.
|Сусаета Маркель
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|2
|0
|2.
|Богард Найджел
|1
|0
|3.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|4.
|Петратос Коста
|1
|0
|5.
|О'тул Коннор
|1
|0
|6.
|Тергейт Ангус
|1
|0
|7.
|Lucas Mauragis
|1
|0
|8.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|3
|0
|2.
|Сусняр Александар
|2
|0
|3.
|Генро Денис
|2
|0
|4.
|Дербишир Мэтт
|1
|0
|5.
|Федеричи Адам
|1
|0
|6.
|Беньят Эчебария
|1
|0
|7.
|Michael Ruhs
|1
|0
|8.
|Jake Hollman
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Макартур
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс
Макартур Последние 3 матча: +1 =1 -1Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|48.00
|11.00
|1.06
|
|22.19
|4.14
|1.31
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