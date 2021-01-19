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Сентрал Кост Маринерз
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
2' Желтая карточка
Куол Алоу
13'
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
4
Нисбет
Джошуа
8
Божанич
Оливер
6
Стенснесс
Джанни
10
Да
Силва
Даниэль
29
Куол
Алоу
19
Саймон
Мэтт
30
Daniel
Margush
13
Расселл
Тэйт
2
Гордон
Зигги
33
Mark
Natta
6
Мурдукутас
Тасс
39
Thomas
Aquilina
17
Keanu
Baccus
14
Троизи
Джеймс
18
Дорранс
Грэм
10
Кокс
Саймон
9
Ибини-Исэи
Берни
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

2'
Куол Алоу
 

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Силва Даниэль 1 0.33
2. Jordan Smylie 1 0.33
3. Куол Алоу 1 0.33
4. Нигро Стефан 0 0
5. Нисбет Джошуа 0 0
6. Daniel Bouman 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Троизи Джеймс 1 0.25
2. Расселл Тэйт 1 0.25
3. Гордон Зигги 1 0.25
4. Кокс Саймон 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Куол Алоу 2 0
2. Саймон Мэтт 1 0
3. Божанич Оливер 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 2 0
2. Мурдукутас Тасс 2 0
3. Кокс Саймон 1 0
4. Троизи Джеймс 1 0
5. Ибини-Исэи Берни 1 0
6. Макгоуэн Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сентрал Кост Маринерз 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Вестерн Сидней Уондерерс 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
4. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
5. Аделаида Юнайтед 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сидней 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3. Сентрал Кост Маринерз 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Alou Kuol получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сентрал Кост Маринерз
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
3.10
3.63
2.42
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.45 2.35
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.40 2.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.54 2.32
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.50 2.26
  2.99 3.63 2.42

Самый высокий коэффициент на матч «Сентрал Кост Маринерз» – «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сентрал Кост Маринерз» – «Вестерн Сидней Уондерерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.26 2.80 1.40 1.90 1.84 1.52 2.44 1.35 3.05 1.12 5.60
9.90 1.01 9.70 1.03 3.54 1.28 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.34 3.14 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
11.50 1.02 8.40 1.05 3.50 1.28 2.70 1.44 1.91 1.89 1.71 2.14 1.51 2.60 1.33 3.15 1.14 5.20 1.11 5.90 1.02 9.90 1.01 10.50 0.00 16.50
4.22 1.26 3.22 1.39 2.43 1.62 2.06 1.85 1.83 2.07 1.61 2.44 1.51 2.72 1.41 3.07 1.15 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.92 1.82 1.42 2.70 1.10 6.40
3.04 1.38 2.14 1.71 1.45 2.75 1.17 5.55 1.12 6.75
3.00 1.38 1.94 1.86 1.41 2.85 1.12 5.60 1.08 6.39
3.07 1.42 2.53 1.58 1.99 1.92 1.61 2.44 1.45 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.31 3.45 1.20 4.55
4.00 1.24 2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35 1.18 4.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.09
1.70 2.06
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.40 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
3.15 1.32
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