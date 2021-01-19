Сентрал Кост Маринерз
0:1
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
Вестерн Сидней Уондерерс
2' Желтая карточкаКуол Алоу
36' Желтая карточкаСаймон Мэтт
0:1
83' ГолМюллер Николай
90' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
29
Куол
Алоу
19
Саймон
Мэтт
13
Расселл
Тэйт
33
Mark
Natta
17
Keanu
Baccus
18
Дорранс
Грэм
10
Кокс
Саймон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
-
61 Уренья МаркоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джеймс НоаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
Ход матча
2'
36'
83'
0:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Силва Даниэль
|1
|0.33
|2.
|Jordan Smylie
|1
|0.33
|3.
|Куол Алоу
|1
|0.33
|4.
|Нигро Стефан
|0
|0
|5.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|6.
|Daniel Bouman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Троизи Джеймс
|1
|0.25
|2.
|Расселл Тэйт
|1
|0.25
|3.
|Гордон Зигги
|1
|0.25
|4.
|Мюллер Николай
|1
|0.25
|5.
|Кокс Саймон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саймон Мэтт
|2
|0
|2.
|Куол Алоу
|2
|0
|3.
|Божанич Оливер
|1
|0
|4.
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|2
|0
|2.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|3.
|Кокс Саймон
|1
|0
|4.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|5.
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0
|6.
|Макгоуэн Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +5 =2 -13Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Сидней
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
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