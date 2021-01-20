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  3. Италия
Ювентус
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Наполи
0' 9'
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
3
Кьеллини
Джорджо
19
Бонуччи
Леонардо
13
Данило
Луис
14
Маккенни
Уэстон
5
Мело
Артур
30
Бентанкур
Родриго
22
Кьеза
Федерико
7
Роналду
Криштиану
44
Кулушевски
Деян
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
4
Демме
Диего
5
Бакайоко
Тьемуэ
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
37
Петанья
Андреа
Ювентус
4-4-2
Наполи
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус
Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус
Наполи Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя
Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Наполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Наполи 0:0 Ювентус Кубок Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A
Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A
  • Первый тайм
  • Угловой
    8'
    Отбились после углового футболисты "Наполи", но атака туринцев продолжилась, последовала подача с левого фланга, Лосано мяч выбил.
  • Угловой
    7'
    Навесил справа Куадрадо на ближнюю штангу, но тут не дали пробить Маккенни. Вновь угловой.
  • 7'
    Роналду неплохо проскочил между двумя защитниками и решил нанести дальний удар. Получилось высоко, но был небольшой рикошет. Угловой!
  • Угловой
    5'
    Угловой у ворот "Ювентуса". Подача справа на ближнюю штангу, Манолас смог с отклонением пробить, но получилось высоковато. Но для начала неплохо!
  • 4'
    Бентанкур перехватил мяч на чужой половине поля, но провести быструю атаку не получилось у футболистов "Ювентуса".
  • Фол, нарушение
    3'
    Бентанкур жёстко играет прямой ногой в центре поля, влетел в Зелиньски. Валери даёт свисток! Неприятная накладка тут, но обошлось без карточки.
  • 2'
    Кто-то запускает салюты тут около стадиона, на фоне пустых трибун шум колоссальный! На поле пока не так всё быстро, игроки "Ювентуса" катают мяч на своей половине.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Наполи" стартовал с центра поля. В голубой форме сегодня номинальные гости, а "Ювентус" будет действовать в традиционной чёрно-белой форме.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.45 2.80
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.50 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.45 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.40 2.70
  2.60 3.42 2.85

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.26 3.05 1.39 2.00 1.82 1.59 2.38 1.40 3.00 1.19 4.55 1.15 5.60 1.06 8.50 1.05 10.00
9.10 1.02 8.20 1.05 3.54 1.28 2.79 1.44 2.00 1.99 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.00
11.50 1.02 8.40 1.05 3.60 1.29 2.80 1.44 1.94 1.92 1.73 2.18 1.52 2.65 1.35 3.25 1.15 5.40 1.11 5.90 1.03 10.50 1.02 11.00 1.01 18.00
4.14 1.25 3.14 1.40 2.37 1.63 2.01 1.88 1.80 2.09 1.59 2.47 1.50 2.73 1.40 3.08 1.16 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.99 1.77 1.45 2.65 1.10 6.00
2.91 1.41 1.97 1.84 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.90
3.05 1.37 1.93 1.87 1.42 2.85 1.13 5.90 1.09 6.13
3.18 1.39 2.61 1.53 2.05 1.85 1.64 2.35 1.46 2.87 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.21 4.10
3.95 1.25 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
4.05 1.23 2.75 1.41 1.71 2.07 1.29 3.35 1.19 4.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.18
1.71 2.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.15 1.33
Где смотреть матч Ювентус 0:0 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Наполи

Исход игры
Ювентус
82.2% (125)
Ничья
12.5% (19)
Наполи
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
79.87% (119)
Меньше
20.13% (30)
Обе команды забьют
Да
89.26% (133)
Нет
10.74% (16)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
63.8% (97)
1:1 Ничья
9.9% (15)
1:0 Ювентус
5.9% (9)
3:1 Ювентус
3.9% (6)
2:0 Ювентус
3.3% (5)
1:2 Наполи
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Наполи
2% (3)
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