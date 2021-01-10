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Ювентус
 
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Стадион:
Наполи

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус
Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус
Наполи Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя
Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Наполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Наполи 0:0 Ювентус Кубок Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A
Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ювентус 85.1% (40)
    X 12.8% (6)
    Наполи 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Наполи
    2.47
    3.60
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.60 3.00
    Бонус: 10 000 ₽ 2.35 3.55 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.60 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.60 2.95
      2.44 3.60 2.94

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.10 1.24 2.08 1.75 1.65 2.25 1.43 2.85 1.16 5.20 1.05 9.80
    10.75 1.01 9.90 1.03 4.20 1.21 3.38 1.32 2.27 1.78 1.72 2.12 1.46 2.64 1.22 3.88 1.15 4.45 1.04 7.70
    14.50 0.00 10.00 1.02 4.30 1.23 3.35 1.33 2.20 1.75 1.92 1.94 1.72 2.26 1.44 2.80 1.22 4.40 1.15 4.90 1.05 8.60 1.04 9.20 1.01 15.50
    4.54 1.22 2.60 1.54 2.16 1.75 1.93 1.95 1.69 2.25 1.55 2.56 1.45 2.86 1.17 5.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 2.05 1.72 1.47 2.55 1.11 5.80
    3.20 1.35 2.17 1.69 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    2.15 1.70 1.50 2.60 1.17 5.00
    2.84 1.47 2.23 1.71 1.74 2.20 1.52 2.66 1.35 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
    4.60 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.23
    1.61 2.33
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    3.95 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    2.90 1.38
    Где смотреть матч Ювентус - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Наполи

    Исход игры
    Ювентус
    85.1% (40)
    Ничья
    12.8% (6)
    Наполи
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (36)
    Меньше
    20% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    63.8% (30)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    2:0 Ювентус
    6.4% (3)
    1:0 Ювентус
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    3:1 Ювентус
    4.3% (2)
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