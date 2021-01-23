Аделаида Юнайтед
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Куперс
Мельбурн Виктори
34' Желтая карточкаБриммер Джейк
23
Элси
Джордан
15
Смит
Ноа
26
Халлоран
Бен
18
Joe
Caletti
17
Туре
Мохамед
20
Крокомб
Макс
19
Райн
Дилан
23
Рохас
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Йенги КусиниНападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Нападающий
-
10 Круз РоббиНападающий
-
Главный тренер: Grant Brebner
Ход матча
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туре Мохамед
|1
|0.25
|2.
|Халлоран Бен
|1
|0.25
|3.
|Юрич Томи
|1
|0.25
|4.
|Маук Стефан
|1
|0.25
|5.
|Констандопулос Натан
|1
|0.25
|6.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|7.
|Д`Арриго Луис
|0
|0
|8.
|Эйбтью Яред
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макманаман Каллум
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joe Caletti
|2
|0
|2.
|Юрич Томи
|1
|0
|3.
|Элси Джордан
|1
|0
|4.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|5.
|Смит Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|2.
|Роу Сторм
|1
|0
|3.
|Траоре Адама III
|1
|0
|4.
|Андерсон Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Мельбурн Виктори
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Перт Глори
|2
|1
|0
|1
|9 - 8
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аделаида Юнайтед» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аделаида Юнайтед» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров