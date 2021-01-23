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Аделаида Юнайтед
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
34' Желтая карточка
Бриммер Джейк
37'
1
Делянов
Джеймс
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
15
Смит
Ноа
26
Халлоран
Бен
18
Joe
Caletti
6
Д`Арриго
Луис
7
Китто
Райан
9
Юрич
Томи
17
Туре
Мохамед
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
5
Шоттон
Райан
19
Райн
Дилан
3
Траоре
Адама
III
6
Броксхэм
Ли
22
Бриммер
Джейк
7
Макманаман
Каллум
8
Баттерфилд
Джейкоб
23
Рохас
Марко
9
Жестед
Рюди
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туре Мохамед 1 0.25
2. Халлоран Бен 1 0.25
3. Юрич Томи 1 0.25
4. Маук Стефан 1 0.25
5. Констандопулос Натан 1 0.25
6. Нийонгабире Пасифик 0 0
7. Д`Арриго Луис 0 0
8. Эйбтью Яред 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макманаман Каллум 1 0.5

Карточки

Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Joe Caletti 2 0
2. Юрич Томи 1 0
3. Элси Джордан 1 0
4. Michael Jakobsen II 1 0
5. Смит Ноа 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Макманаман Каллум 1 0
2. Роу Сторм 1 0
3. Траоре Адама III 1 0
4. Андерсон Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аделаида Юнайтед 0 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3)
 Мельбурн Виктори 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Брисбен Роар 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Аделаида Юнайтед 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Вестерн Юнайтед 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Перт Глори 2 1 0 1 9 - 8 3
10. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Мельбурн Виктори 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ньюкасл Джетс 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Вестерн Юнайтед 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Аделаида Юнайтед 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
10. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Перт Глори 1 0 0 1 4 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Мельбурн Виктори
2.57
3.78
3.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.60 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.64 3.12
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.30 3.00
  2.57 3.78 2.71

Самый высокий коэффициент на матч «Аделаида Юнайтед» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аделаида Юнайтед» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28 1.41 2.82 1.18 4.45 1.12 5.05 1.03 8.80
7.76 1.05 6.54 1.08 3.00 1.38 2.27 1.62 1.70 2.15 2.00 1.81 1.35 3.15 1.25 3.90 1.09 7.20 1.08 7.77 1.07 7.75 1.06 8.31 0.00 13.00
4.70 1.22 2.75 1.50 2.29 1.69 2.04 1.88 1.77 2.16 1.60 2.47 1.49 2.77 1.18 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 1.03 9.24 1.11 5.44
3.34 1.37 2.89 1.46 2.27 1.69 1.77 2.18 1.54 2.63 1.37 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
4.20 1.22 3.13 1.40 1.91 2.04 1.31 3.14 1.20 4.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.42
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