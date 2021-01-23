Аделаида Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Куперс
Мельбурн Виктори
34' Желтая карточкаБриммер Джейк
40' Желтая карточкаРайн Дилан
47' Желтая карточкаТраоре Адама III
1:0
53' ГолТуре Мохамед
63' Желтая карточкаСмит Ноа
79' Желтая карточкаЮрич Томи
82' Желтая карточкаКруз Робби
83' Желтая карточкаБроксхэм Ли
89' Желтая карточкаД`Арриго Луис
23
Элси
Джордан
15
Смит
Ноа
26
Халлоран
Бен
18
Joe
Caletti
17
Туре
Мохамед
20
Крокомб
Макс
19
Райн
Дилан
23
Рохас
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Йенги КусиниНападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Нападающий
-
10 Круз РоббиНападающий
-
Главный тренер: Grant Brebner
Ход матча
34'
40'
47'
53'
1:0
60'
63'
79'
82'
83'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туре Мохамед
|2
|0.5
|2.
|Халлоран Бен
|1
|0.25
|3.
|Юрич Томи
|1
|0.25
|4.
|Маук Стефан
|1
|0.25
|5.
|Констандопулос Натан
|1
|0.25
|6.
|Хави Лопеc
|0
|0
|7.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|8.
|Д`Арриго Луис
|0
|0
|9.
|Эйбтью Яред
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макманаман Каллум
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юрич Томи
|2
|0
|2.
|Joe Caletti
|2
|0
|3.
|Смит Ноа
|2
|0
|4.
|Элси Джордан
|1
|0
|5.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|6.
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Адама III
|2
|0
|2.
|Круз Робби
|1
|0
|3.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|4.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|5.
|Роу Сторм
|1
|0
|6.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|7.
|Райн Дилан
|1
|0
|8.
|Андерсон Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Мельбурн Виктори
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =3 -12Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Перт Глори
|2
|1
|0
|1
|9 - 8
|3
|10.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|9.
|Перт Глори
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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