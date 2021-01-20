Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|8 (2)
|0.42
|2.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.16
|3.
|Эзе Эберечи
|2
|0.11
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.11
|5.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.05
|6.
|Данн Скотт
|1
|0.05
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.05
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.05
|9.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.05
|10.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|11.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|14.
|Бачуайи Миши
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.26
|2.
|Антонио Майкл
|5
|0.26
|3.
|Соучек Томаш
|5
|0.26
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.16
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.11
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.11
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.05
|9.
|Джонсон Бен
|1
|0.05
|10.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|11.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|12.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|13.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|14.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|15.
|Масуаку Артур
|0
|0
|16.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|4
|1
|2.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|8.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|9.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|10.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|11.
|Данн Скотт
|1
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|14.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|3
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|3.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|4.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|5.
|Соучек Томаш
|2
|0
|6.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|7.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|8.
|Ноубл Марк
|1
|0
|9.
|Антонио Майкл
|1
|0
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|11.
|Масуаку Артур
|1
|0
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
|Вест Хэм
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|4% (1)
|32% (8)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм
Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|31 - 13
|38
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|6.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 22
|32
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 18
|29
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|10.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|11.
|Арсенал
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 19
|27
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 33
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|10 - 22
|19
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 32
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 43
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вест Хэм
Исход игры
Кристал Пэлас
29.8% (14)
Ничья
38.3% (18)
Вест Хэм
31.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
80.43% (37)
Нет
19.57% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (15)
2:1 Кристал Пэлас
21.3% (10)
1:2 Вест Хэм
19.1% (9)
0:1 Вест Хэм
10.6% (5)
2:2 Ничья
4.3% (2)
1:0 Кристал Пэлас
4.3% (2)
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