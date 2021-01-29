Заглембе Любин
0:2
Первый тайм: 38'
Стадион: Заглебье Любин
Висла Плоцк
11' Желтая карточкаТушински Патрик
22' Красная карточкаЙончи Доминик
0:1
23' ПенальтиШвох Матеуш
0:2
30' ГолКоцыля Давид
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
-
55 Око ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пырдол ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
11'
22'
23'
0:1
30'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.2
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.13
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.13
|4.
|Балич Саша
|2
|0.13
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.13
|6.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.07
|7.
|Живец Саша
|1
|0.07
|8.
|Бохар Дамьян
|1
|0.07
|9.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.07
|10.
|Мраз Самуэл
|1
|0.07
|11.
|Шиш Патрик
|1
|0.07
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.07
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|3 (2)
|0.2
|2.
|Урига Алан
|3
|0.2
|3.
|Тушински Патрик
|2 (1)
|0.13
|4.
|Лагатор Душан
|2
|0.13
|5.
|Расак Дамиан
|2
|0.13
|6.
|Коцыля Давид
|2
|0.13
|7.
|Жезничак Якуб
|1
|0.07
|8.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.07
|9.
|Михальски Дамян
|1
|0.07
|10.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.07
|11.
|Меребашвили Георгий
|0
|0
|12.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|13.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|14.
|Томасик Пётр
|0
|0
|15.
|Павляк Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|4
|1
|2.
|Шимич Лоренцо
|4
|0
|3.
|Балич Саша
|3
|0
|4.
|Сирк Рок
|3
|0
|5.
|Дражич Деян
|3
|0
|6.
|Йончи Доминик
|1
|1
|7.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|8.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|9.
|Шиш Патрик
|2
|0
|10.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|11.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|12.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Урига Алан
|3
|0
|4.
|Лагатор Душан
|3
|0
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0
|6.
|Тушински Патрик
|2
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0
|9.
|Обрадович Милан
|1
|0
|10.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|11.
|Лесняк Филип
|1
|0
|12.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|13.
|Расак Дамиан
|1
|0
|14.
|Коцыля Давид
|1
|0
|15.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Висла Плоцк
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин
Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин
Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Висла Плоцк: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Первый дивизион Заглембе Любин 1:3 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 2:4 Заглембе Любин Кубок Польши Заглембе Любин 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Висла Плоцк 1:0 Заглембе Любин Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|20 - 8
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Заглембе Любин
|0:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 17
|21
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 24
|20
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 19
|19
|10.
|Висла Плоцк
|2:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|13.
|Пяст
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 18
|14
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|0:2 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Висла Плоцк
|2:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|10.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|Заглембе Любин
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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