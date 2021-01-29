Заглембе Любин
0:2
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Висла Плоцк
11' Желтая карточкаТушински Патрик
23' Красная карточкаЙончи Доминик
0:1
23' ПенальтиШвох Матеуш
0:2
30' ГолКоцыля Давид
39' Желтая карточкаБашкиров Евгений
40' Желтая карточкаБалич Саша
45' Желтая карточкаМраз Самуэл
80' Желтая карточкаКоцыля Давид
90' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
-
55 Око ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пырдол ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
11'
23'
23'
0:1
30'
0:2
39'
40'
45'
71'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.2
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.13
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.13
|4.
|Балич Саша
|2
|0.13
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.13
|6.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.07
|7.
|Живец Саша
|1
|0.07
|8.
|Бохар Дамьян
|1
|0.07
|9.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.07
|10.
|Мраз Самуэл
|1
|0.07
|11.
|Шиш Патрик
|1
|0.07
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.07
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|3 (2)
|0.2
|2.
|Урига Алан
|3
|0.2
|3.
|Тушински Патрик
|2 (1)
|0.13
|4.
|Лагатор Душан
|2
|0.13
|5.
|Расак Дамиан
|2
|0.13
|6.
|Коцыля Давид
|2
|0.13
|7.
|Жезничак Якуб
|1
|0.07
|8.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.07
|9.
|Михальски Дамян
|1
|0.07
|10.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.07
|11.
|Меребашвили Георгий
|0
|0
|12.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|13.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|14.
|Томасик Пётр
|0
|0
|15.
|Павляк Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|4
|1
|2.
|Балич Саша
|4
|0
|3.
|Шимич Лоренцо
|4
|0
|4.
|Сирк Рок
|3
|0
|5.
|Дражич Деян
|3
|0
|6.
|Йончи Доминик
|1
|1
|7.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|8.
|Башкиров Евгений
|2
|0
|9.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|10.
|Шиш Патрик
|2
|0
|11.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|12.
|Мраз Самуэл
|1
|0
|13.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Урига Алан
|3
|0
|4.
|Лагатор Душан
|3
|0
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0
|6.
|Тушински Патрик
|2
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0
|9.
|Коцыля Давид
|2
|0
|10.
|Обрадович Милан
|1
|0
|11.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|12.
|Лесняк Филип
|1
|0
|13.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|14.
|Расак Дамиан
|1
|0
|15.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Висла Плоцк
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин
Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин
Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Висла Плоцк: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Первый дивизион Заглембе Любин 1:3 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 2:4 Заглембе Любин Кубок Польши Заглембе Любин 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион Висла Плоцк 1:0 Заглембе Любин Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|2.
|Ракув
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 15
|29
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 8
|29
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 17
|21
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 24
|20
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 19
|19
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|13.
|Пяст
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 18
|14
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|10.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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