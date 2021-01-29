Ракув
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: ГКС
Погонь Щецин
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.33
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.33
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.27
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.27
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.2
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.13
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.07
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.07
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.07
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.07
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.07
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.27
|2.
|Захович Лука
|2
|0.13
|3.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.13
|4.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.13
|5.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.13
|6.
|Подставски Томаш
|1
|0.07
|7.
|Журавски Мачей
|1
|0.07
|8.
|Фронччак Адам
|1
|0.07
|9.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.07
|10.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.07
|11.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|13.
|Козловски Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кун Патрик
|4
|0
|2.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|3.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|4.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|5.
|Сапала Игор
|3
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|7.
|Тудор Фран
|2
|0
|8.
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|9.
|Невулис Анджей
|1
|0
|10.
|Шварц Петр
|1
|0
|11.
|Полетанович Марко
|1
|0
|12.
|Иви Лопес
|1
|0
|13.
|Завада Оскар
|1
|0
|14.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|4
|1
|2.
|Горгон Александр
|4
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|2
|0
|6.
|Штек Давид
|2
|0
|7.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|8.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0
|10.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|11.
|Бартковски Якуб
|1
|0
|12.
|Мата Луиш
|1
|0
|13.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|14.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|Погонь Щецин
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +11 =6 -3Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув
Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +13 =4 -3Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец
Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|2.
|Ракув
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 15
|29
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 8
|29
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 17
|21
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 24
|20
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 19
|19
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|13.
|Пяст
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 18
|14
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|10.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров