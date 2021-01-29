  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Ракув
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Погонь Щецин
0' 36'
28
Голец
Доминик
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
17
Шварц
Петр
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
14
Дрыгас
Камил
20
Горгон
Александр
18
Кухарчик
Михал
27
Ковальчик
Себастьян
19
Бенедычак
Адриан
Ракув
3-4-3
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.33
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.33
3. Тиянич Давид 4 0.27
4. Шварц Петр 4 (4) 0.27
5. Цебуля Марчин 3 0.2
6. Петрашек Томаш 2 0.13
7. Невулис Анджей 1 0.07
8. Кун Патрик 1 0.07
9. Завада Оскар 1 0.07
10. Сапала Игор 1 0.07
11. Шелонговски Даниэль 1 0.07
12. Тудор Фран 0 0
13. Бартл Даниэл 0 0
14. Вилюш Мацей 0 0
15. Полетанович Марко 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 4 0.27
2. Захович Лука 2 0.13
3. Дрыгас Камил 2 (2) 0.13
4. Кухарчик Михал 2 (1) 0.13
5. Ковальчик Себастьян 2 (1) 0.13
6. Подставски Томаш 1 0.07
7. Журавски Мачей 1 0.07
8. Фронччак Адам 1 0.07
9. Бенедычак Адриан 1 0.07
10. Триантафиллопулос Константинос 1 0.07
11. Дабровски Дамьян 0 0
12. Бартковски Якуб 0 0
13. Козловски Кацпер 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Кун Патрик 4 0
2. Вилюш Мацей 2 1
3. Цебуля Марчин 3 0
4. Петрашек Томаш 3 0
5. Сапала Игор 3 0
6. Гутковский Владислав 2 0
7. Тудор Фран 2 0
8. Пёнтковски Камиль 2 0
9. Невулис Анджей 1 0
10. Шварц Петр 1 0
11. Полетанович Марко 1 0
12. Иви Лопес 1 0
13. Завада Оскар 1 0
14. Шелонговски Даниэль 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 4 1
2. Горгон Александр 4 0
3. Дабровски Дамьян 3 0
4. Смолиньски Кацпер 3 0
5. Дрыгас Камил 2 0
6. Штек Давид 2 0
7. Бенедычак Адриан 2 0
8. Козловски Кацпер 2 0
9. Фронччак Адам 1 0
10. Кухарчик Михал 1 0
11. Бартковски Якуб 1 0
12. Мата Луиш 1 0
13. Ковальчик Себастьян 1 0
14. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 14.29% (4)
 Погонь Щецин 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув
Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец
Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
2. Ракув 0:0 Заявка 15 8 5 2 27 - 15 29
3. Погонь Щецин 0:0 Заявка 15 8 5 2 20 - 8 29
4. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
5. Гурник Забже Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Заглембе Любин Заявка 15 6 4 5 18 - 17 22
7. Краковия Заявка 14 5 6 3 18 - 17 21
8. Ягеллония Заявка 14 6 2 6 22 - 24 20
9. Лехия Гданьск Заявка 14 6 1 7 20 - 19 19
10. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
11. Лех Заявка 14 4 5 5 23 - 22 17
12. Висла Краков Заявка 14 3 5 6 19 - 19 14
13. Пяст Заявка 14 3 5 6 17 - 18 14
14. Варта Познань Заявка 14 4 1 9 13 - 19 13
15. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув 0:0 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Погонь Щецин 0:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
10. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
14. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Погонь Щецин 0:0 Заявка 8 4 2 2 10 - 5 14
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув 0:0 Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
7. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
8. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
10. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
11. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
12. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Погонь Щецин
2.08
3.45
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.30 3.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.96 3.45 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.32 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 2.85 4.30

Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.40 1.29 2.65 1.45 1.83 1.91 1.46 2.60 1.32 3.20 1.11 6.00
7.20 1.05 5.95 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.63 2.41 1.31 3.45 1.19 4.45 1.06 7.60 1.03 8.70 1.01 11.00
5.00 1.15 3.75 1.25 2.00 1.76 1.50 2.48 1.82 1.98 1.30 3.30 1.69 2.17 1.10 6.25 1.08 7.00 1.06 7.50 1.05 8.50 1.01 14.00 1.01 14.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.86 1.88 1.40 2.80 1.09 6.60
2.56 1.51 1.71 2.14 1.32 3.38
1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50 1.07 7.50 1.05 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.75 1.42 1.69 2.09 1.18 4.50
3.20 1.35 2.21 1.67 1.53 2.50 1.22 4.25
2.18 1.67 1.47 2.60 1.16 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
4.10 1.21
Где смотреть матч Ракув 0:0 Погонь Щецин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 