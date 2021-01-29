Ракув
0:1
Конец матча
Стадион: ГКС
Погонь Щецин
39' Желтая карточкаТудор Фран
39' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
54' Желтая карточкаГутковский Владислав
0:1
59' ГолБенедычак Адриан
71' Желтая карточкаНевулис Анджей
81' Желтая карточкаСапала Игор
86' Желтая карточкаПёнтковски Камиль
90' Желтая карточкаЗахович Лука
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
39'
59'
71'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.33
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.33
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.27
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.27
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.2
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.13
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.07
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.07
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.07
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.07
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.07
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.27
|2.
|Захович Лука
|2
|0.13
|3.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.13
|4.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.13
|5.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.13
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.13
|7.
|Подставски Томаш
|1
|0.07
|8.
|Журавски Мачей
|1
|0.07
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.07
|10.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.07
|11.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|12.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|13.
|Козловски Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кун Патрик
|4
|0
|2.
|Сапала Игор
|4
|0
|3.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|5.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|6.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|7.
|Тудор Фран
|3
|0
|8.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|9.
|Невулис Анджей
|2
|0
|10.
|Шварц Петр
|1
|0
|11.
|Полетанович Марко
|1
|0
|12.
|Иви Лопес
|1
|0
|13.
|Завада Оскар
|1
|0
|14.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|4
|1
|2.
|Горгон Александр
|4
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|2
|0
|6.
|Штек Давид
|2
|0
|7.
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|8.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|9.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|10.
|Фронччак Адам
|1
|0
|11.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|12.
|Захович Лука
|1
|0
|13.
|Бартковски Якуб
|1
|0
|14.
|Мата Луиш
|1
|0
|15.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|Погонь Щецин
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +11 =6 -3Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув
Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +13 =4 -3Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец
Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 17
|21
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 24
|20
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 19
|19
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|13.
|Пяст
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 18
|14
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|10.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров