Варта Познань
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Warty
Краковия
32' Желтая карточкаКилиба Бартош
51' Желтая карточкаЖуравски Мачей
51' Желтая карточкаШимонович Давид
63' Желтая карточкаРодин Матай
65' Желтая карточкаАльварес Маркос
1:0
70' ГолКьельб Якуб
87' Желтая карточкаХанка Серджу
88
Родин
Матай
14
Фиолич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ярох ГрацьянНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
32'
51'
51'
63'
65'
70'
1:0
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|4
|0.27
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.13
|3.
|Якубовски Михал
|2
|0.13
|4.
|Тралка Лукаш
|1
|0.07
|5.
|Купчак Матеуш
|1
|0.07
|6.
|Кьельб Якуб
|1
|0.07
|7.
|Килиба Бартош
|1
|0.07
|8.
|Яницки Роберт
|1
|0.07
|9.
|Лавничак Алекс
|1
|0.07
|10.
|Куздра Якуб
|0
|0
|11.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|12.
|Чижички Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (2)
|0.27
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.13
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.13
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.13
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.07
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.07
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.07
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.07
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.07
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.07
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.07
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.07
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ласковски Адриан
|4
|0
|2.
|Килиба Бартош
|4
|0
|3.
|Якубовски Михал
|2
|1
|4.
|Тралка Лукаш
|3
|0
|5.
|Кузимски Матеуш
|3
|0
|6.
|Куздра Якуб
|3
|0
|7.
|Спыхала Матеуш
|1
|1
|8.
|Кьельб Якуб
|2
|0
|9.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|10.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|11.
|Родригез Марио
|1
|0
|12.
|Журавски Мачей
|1
|0
|13.
|Иванов Роберт
|1
|0
|14.
|Гжесик Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|2.
|Сиплак Михал
|4
|0
|3.
|Шимонович Давид
|4
|0
|4.
|Ханка Серджу
|4
|0
|5.
|Альварес Маркос
|3
|0
|6.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|7.
|Пищек Филип
|3
|0
|8.
|Родин Матай
|1
|1
|9.
|Фиолич Иван
|2
|0
|10.
|Садикович Дамир
|2
|0
|11.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|12.
|Маркес Иван
|2
|0
|13.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|Краковия
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =1 -10Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань
Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань
Краковия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия
Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Краковия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 24
|20
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 19
|19
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 19
|16
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|14.
|Пяст
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|15.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Краковия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|10.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Краковия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краковия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Краковия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров