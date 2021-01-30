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Варта Познань
1:0
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
32' Желтая карточка
Килиба Бартош
51' Желтая карточка
Журавски Мачей
51' Желтая карточка
Шимонович Давид
63' Желтая карточка
Родин Матай
65' Желтая карточка
Альварес Маркос
1:0
70' Гол
Кьельб Якуб
87' Желтая карточка
Ханка Серджу
90'+5
1
Лис
Адриан
23
Спыхала
Матеуш
5
Килиба
Бартош
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
15
Копчински
Михал
2
Гжесик
Ян
34
Журавски
Мачей
11
Якубовски
Михал
9
Кузимски
Матеуш
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
19
Садикович
Дамир
14
Фиолич
Иван
22
Лосаж
Флорьян
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
9
Альварес
Маркос
Варта Познань
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 4 0.27
2. Гжесик Ян 2 0.13
3. Якубовски Михал 2 0.13
4. Тралка Лукаш 1 0.07
5. Купчак Матеуш 1 0.07
6. Кьельб Якуб 1 0.07
7. Килиба Бартош 1 0.07
8. Яницки Роберт 1 0.07
9. Лавничак Алекс 1 0.07
10. Куздра Якуб 0 0
11. Ласковски Адриан 0 0
12. Чижички Матеуш 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 4 (2) 0.27
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.13
3. Лосаж Флорьян 2 0.13
4. Вестеницки Томаш 2 0.13
5. Альварес Маркос 1 0.07
6. Сиплак Михал 1 0.07
7. Хавьер Тиаго 1 0.07
8. Фиолич Иван 1 0.07
9. Шимонович Давид 1 0.07
10. Ривалдиньо 1 0.07
11. Пищек Филип 1 0.07
12. Яблонски Давид 1 0.07
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Ласковски Адриан 4 0
2. Килиба Бартош 4 0
3. Якубовски Михал 2 1
4. Тралка Лукаш 3 0
5. Кузимски Матеуш 3 0
6. Куздра Якуб 3 0
7. Спыхала Матеуш 1 1
8. Кьельб Якуб 2 0
9. Чижички Матеуш 2 0
10. Лавничак Алекс 2 0
11. Родригез Марио 1 0
12. Журавски Мачей 1 0
13. Иванов Роберт 1 0
14. Гжесик Ян 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Гардавски Михаэль 3 1
2. Сиплак Михал 4 0
3. Шимонович Давид 4 0
4. Ханка Серджу 4 0
5. Альварес Маркос 3 0
6. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
7. Пищек Филип 3 0
8. Родин Матай 1 1
9. Фиолич Иван 2 0
10. Садикович Дамир 2 0
11. Лосаж Флорьян 2 0
12. Маркес Иван 2 0
13. Хавьер Тиаго 1 0
14. Рыпэ Корнел 1 0
15. Вестеницки Томаш 1 0
16. Феррарессо Диего 1 0
17. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Краковия 5.56% (1) 22.22% (4) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань
Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань
Краковия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия
Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Краковия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Краковия 2:1 Варта Познань Первая лига Варта Познань 2:2 Краковия Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 15 9 4 2 21 - 8 31
2. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
5. Гурник Забже Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Заглембе Любин Заявка 15 6 4 5 18 - 17 22
7. Краковия Заявка 15 5 6 4 18 - 18 21
8. Ягеллония Заявка 14 6 2 6 22 - 24 20
9. Лехия Гданьск Заявка 14 6 1 7 20 - 19 19
10. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
11. Лех Заявка 14 4 5 5 23 - 22 17
12. Варта Познань Заявка 15 5 1 9 14 - 19 16
13. Висла Краков Заявка 14 3 5 6 19 - 19 14
14. Пяст Заявка 14 3 5 6 17 - 18 14
15. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
10. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
14. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
15. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
7. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
8. Краковия Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
10. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
11. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
12. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    УДАЛЕНИЕ! - Сиплак Михал увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    32'
    Килиба Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Warty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.16 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.60 23.00
  1.21 5.32 30.00

Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Краковия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краковия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Краковия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.95 1.06 5.85 1.11 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.39 1.29 3.60 1.20 4.33 1.05 7.80 1.03 8.30
2.42 1.52 1.60 2.25 1.65 2.15 1.14 5.20 1.77 2.06 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 19.50
2.25 1.69 1.85 2.03 1.44 2.90 1.30 3.69 1.51 2.65 1.30 3.71 1.50 2.68 1.79 2.10 1.61 2.42 1.44 2.89 1.25 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.50 1.53 1.66 2.22 1.33 3.32
1.30 3.30 1.02 11.00 1.14 5.20 1.08 7.10
1.19 4.82 1.41 2.98 1.15 5.77 1.41 2.97 1.34 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.24 4.05
2.08 1.70 1.47 2.55 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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