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Лехия Гданьск
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Ягеллония
0'
0:1
3' Гол
Имас Хесус
12' Желтая карточка
Фила Карол
14'
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
88
Калузиньски
Якуб
6
Кубицки
Ярослав
8
Хайдари
Омран
7
Гаёс
Мацей
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
55
Дзеконски
Ксавье
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Имас Хесус
12'
Фила Карол
 

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.47
2. Зволински Лукаш 3 0.2
3. Конрадо 2 0.13
4. Налепа Михал 2 0.13
5. Петшак Рафаль 1 0.07
6. Гаёс Мацей 1 0.07
7. Хайдари Омран 1 0.07
8. Мигалик Ярослав 1 0.07
9. Кубицки Ярослав 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 8 0.53
2. Пульич Яков 8 (1) 0.53
3. Макушевски Мацей 3 0.2
4. Поспишил Мартин 1 0.07
5. Романчук Тарас 1 0.07
6. Мыстковски Пшемыслав 1 0.07
7. Пржикрыл Томаш 0 0
8. Ольшевски Павел 0 0
9. Черных Фёдор 0 0
10. Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 6 2
2. Кубицки Ярослав 5 0
3. Маковский Томаш 3 1
4. Сайеф Кеннет 3 0
5. Куцяк Душан 2 0
6. Копац Бартош 2 0
7. Фила Карол 2 0
8. Хайдари Омран 2 0
9. Сопочко Матеуш 2 0
10. Калузиньски Якуб 2 0
11. Пайшау Флавиу 1 0
12. Аломерович Златан 1 0
13. Зволински Лукаш 1 0
14. Конрадо 1 0
15. Петшак Рафаль 1 0
16. Арак Якуб 1 0
17. Жуковски Матеуш 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 4 0
2. Романчук Тарас 3 0
3. Борысюк Ариэль 2 0
4. Черных Фёдор 2 0
5. Рунье Иван 2 0
6. Бида Бартош 2 0
7. Вдовик Бартломей 2 0
8. Собчак Шимон 1 0
9. Камара Хуан 1 0
10. Поспишил Мартин 1 0
11. Стейнбор Павел 1 0
12. Бедварссон Бедвар 1 0
13. Арсенич Зоран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 11.11% (2) 5.56% (1) 22.22% (4) 5.56% (1) 27.78% (5) 27.78% (5)
 Ягеллония 13.64% (3) 27.27% (6) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех
Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань
Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 15 9 4 2 21 - 8 31
2. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
5. Гурник Забже Заявка 14 7 2 5 18 - 14 23
6. Заглембе Любин Заявка 15 6 4 5 18 - 17 22
7. Краковия Заявка 15 5 6 4 18 - 18 21
8. Ягеллония Заявка 14 6 2 6 22 - 24 20
9. Лехия Гданьск Заявка 14 6 1 7 20 - 19 19
10. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
11. Лех Заявка 14 4 5 5 23 - 22 17
12. Варта Познань Заявка 15 5 1 9 14 - 19 16
13. Висла Краков Заявка 14 3 5 6 19 - 19 14
14. Пяст Заявка 14 3 5 6 17 - 18 14
15. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
10. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
14. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
15. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
7. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
8. Краковия Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
10. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
11. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
12. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Фила Карол получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Ягеллония
1.95
3.91
4.17
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.70 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.86 3.86
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.80 4.00
  1.87 3.91 4.17

Самый высокий коэффициент на матч «Лехия Гданьск» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лехия Гданьск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лехия Гданьск» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 7.90
15.00 1.01 9.80 1.02 4.20 1.21 3.30 1.30 2.18 1.69 1.94 1.86 1.71 2.14 1.44 2.65 1.22 4.00 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.80 0.00 13.50
4.60 1.22 3.15 1.39 2.67 1.51 2.23 1.71 1.99 1.90 1.73 2.19 1.57 2.50 1.47 2.80 1.18 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45
2.15 1.70 1.49 2.50 1.16 4.80
3.39 1.35 2.80 1.48 2.20 1.74 1.72 2.21 1.51 2.69 1.35 3.39
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.23
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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