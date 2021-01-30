Лехия Гданьск
0:2
Конец матча
Стадион: PGE Арена
Ягеллония
0:1
3' ГолИмас Хесус
12' Желтая карточкаФила Карол
24' Желтая карточкаПульич Яков
29' Желтая карточкаПайшау Флавиу
36' Желтая карточкаКалузиньски Якуб
37' Вторая желтая карточкаКалузиньски Якуб
76' Желтая карточкаКристерс Тоберс
77' Желтая карточкаАвгустин Блажей
0:2
84' ГолПульич Яков
90' Желтая карточкаНалепа Михал
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
20
Конрадо
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Мирус ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
13 Черных ФёдорПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
3'
0:1
12'
24'
29'
36'
37'
46'
76'
76'
77'
84'
0:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.47
|2.
|Зволински Лукаш
|3
|0.2
|3.
|Конрадо
|2
|0.13
|4.
|Налепа Михал
|2
|0.13
|5.
|Петшак Рафаль
|1
|0.07
|6.
|Гаёс Мацей
|1
|0.07
|7.
|Хайдари Омран
|1
|0.07
|8.
|Мигалик Ярослав
|1
|0.07
|9.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|9
|0.6
|2.
|Пульич Яков
|9 (1)
|0.6
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.2
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.07
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.07
|6.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.07
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|8.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|9.
|Черных Фёдор
|0
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|7
|2
|2.
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|1
|4.
|Калузиньски Якуб
|3
|1
|5.
|Сайеф Кеннет
|3
|0
|6.
|Фила Карол
|3
|0
|7.
|Куцяк Душан
|2
|0
|8.
|Пайшау Флавиу
|2
|0
|9.
|Копац Бартош
|2
|0
|10.
|Хайдари Омран
|2
|0
|11.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|12.
|Аломерович Златан
|1
|0
|13.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|14.
|Конрадо
|1
|0
|15.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|16.
|Арак Якуб
|1
|0
|17.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|18.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|4
|0
|2.
|Романчук Тарас
|3
|0
|3.
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|4.
|Черных Фёдор
|2
|0
|5.
|Рунье Иван
|2
|0
|6.
|Бида Бартош
|2
|0
|7.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|8.
|Августин Блажей
|1
|0
|9.
|Собчак Шимон
|1
|0
|10.
|Пульич Яков
|1
|0
|11.
|Камара Хуан
|1
|0
|12.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|13.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|14.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|15.
|Арсенич Зоран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Ягеллония
|16.67% (4)
|25% (6)
|4.17% (1)
|25% (6)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех
Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань
Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Краковия
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|20 - 21
|19
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 19
|16
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|14.
|Пяст
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 12
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|15.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Краковия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|12.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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