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Гурник Забже
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Лех
0'
3' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
1:0
7' Гол
Собчик Алекс
50' Желтая карточка
Собчик Алекс
53'
84
Чуды
Мартин
4
Палюшек
Александр
14
Кой
Михал
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
15
Войтушек
Норберт
3
Кубица
Кшиштоф
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
9
Хименес
Хесус
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
4
Рогне
Томас
5
Саламон
Бартош
27
Пухач
Тымотеуш
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
21
Скурась
Михал
11
Мархвиньски
Филип
38
Каминьски
Якуб
23
Шимчак
Филип
Гурник Забже
3-5-2
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 8 (4) 0.53
2. Новак Бартош 4 0.27
3. Собчик Алекс 2 0.13
4. Кравчик Пётр 2 0.13
5. Бохневич Павел 1 0.07
6. Манне Аласана 1 0.07
7. Сцисляк Даниэль 1 0.07
8. Прохазка Роман 0 0
9. Янжа Эрик 0 0
10. Баинович Филип 0 0
11. Павловски Дариуш 0 0
12. Висневски Пшемыслав 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 7 (1) 0.47
2. Модер Якуб 4 (3) 0.27
3. Рамирес Даниэль 4 0.27
4. Тиба Педру 2 0.13
5. Каминьски Якуб 1 0.07
6. Рогне Томас 1 0.07
7. Аввад Мохаммад 1 0.07
8. Мархвиньски Филип 1 0.07
9. Качарава Ника 1 (1) 0.07
10. Червински Алан 0 0
11. Шатка Любомир 0 0
12. Соболь Хуберт 0 0
13. Скурась Михал 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 4 0
2. Собчик Алекс 3 0
3. Масурас Яннис 3 0
4. Янжа Эрик 2 0
5. Кой Михал 2 0
6. Эвангелу Стефанос 2 0
7. Висневски Пшемыслав 2 0
8. Прохазка Роман 1 0
9. Рычковски Адам 1 0
10. Хименес Хесус 1 0
11. Хайда Войцех 1 0
12. Войтушек Норберт 1 0
Лех
# Игрок      
1. Кравец Василий 3 0
2. Црномаркович Джордже 3 0
3. Модер Якуб 3 0
4. Червински Алан 2 0
5. Рамирес Даниэль 2 0
6. Мархвиньски Филип 2 0
7. Каминьски Якуб 2 0
8. Исхак Микаэль 1 0
9. Тиба Педру 1 0
10. Шатка Любомир 1 0
11. Карлстрём Йеспер 1 0
12. Пухач Тымотеуш 1 0
13. Скурась Михал 1 0
14. Мухар Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5) 11.11% (2) 11.11% (2)
 Лех 9.09% (2) 4.55% (1) 27.27% (6) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин
Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже
Лех Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех
Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лех: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Лех 4:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:3 Лех Экстракласса Лех 0:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лех Экстракласса
Лех 2:4 Гурник Забже Экстракласса Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Лех Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:6 Лех Экстракласса Лех 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 15 9 4 2 21 - 8 31
2. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Гурник Забже 1:0 Заявка 15 8 2 5 19 - 14 26
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 15 6 4 5 18 - 17 22
8. Краковия Заявка 15 5 6 4 18 - 18 21
9. Лехия Гданьск Заявка 15 6 1 8 20 - 21 19
10. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
11. Лех 0:1 Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
12. Варта Познань Заявка 15 5 1 9 14 - 19 16
13. Висла Краков Заявка 14 3 5 6 19 - 19 14
14. Пяст Заявка 14 3 5 6 17 - 18 14
15. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Гурник Забже 1:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 10 13
7. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
8. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
9. Лех 0:1 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
10. Лехия Гданьск Заявка 8 3 0 5 12 - 12 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
14. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
15. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже 1:0 Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
7. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
8. Краковия Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
10. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
11. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
12. Лех 0:1 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
13. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
14. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Собчик Алекс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Карлстрём Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Лех
3.26
3.60
6.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.45 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.26 3.44 2.24
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.60 6.80
  1.64 3.59 6.24

Самый высокий коэффициент на матч «Гурник Забже» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гурник Забже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гурник Забже» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.02 8.80 1.04 3.62 1.27 3.12 1.36 2.05 1.85 1.60 2.34 1.36 3.04 1.17 4.95 1.12 5.55 1.02 8.70
12.00 1.02 9.40 1.05 4.20 1.20 2.55 1.47 2.17 1.69 1.62 2.20 1.82 1.99 1.25 3.75 1.17 4.70 1.03 10.00 1.02 11.00 1.09 6.50 1.07 11.00 0.00 16.00
4.11 1.26 3.21 1.37 2.24 1.69 1.86 2.02 1.62 2.39 1.38 3.18 1.50 2.70 1.73 2.18 1.54 2.58 1.15 6.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.40 2.05 1.77 1.51 2.56
2.05 1.77 2.20 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00
3.22 1.36 2.66 1.50 2.09 1.78 1.66 2.28 1.31 3.53 1.16 5.35 1.35 3.24
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.04 1.38 1.79 2.02 1.36 3.12
3.15 1.39 1.83 1.93 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
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