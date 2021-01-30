Гурник Забже
1:1
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Лех
3' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
1:0
7' ГолСобчик Алекс
50' Желтая карточкаСобчик Алекс
1:1
60' ГолРогне Томас
74' Желтая карточкаМанне Аласана
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
25
Тиба
Педру
23
Шимчак
Филип
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
7'
1:0
50'
60'
1:1
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|8 (4)
|0.53
|2.
|Новак Бартош
|4
|0.27
|3.
|Собчик Алекс
|2
|0.13
|4.
|Кравчик Пётр
|2
|0.13
|5.
|Бохневич Павел
|1
|0.07
|6.
|Манне Аласана
|1
|0.07
|7.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.07
|8.
|Прохазка Роман
|0
|0
|9.
|Янжа Эрик
|0
|0
|10.
|Баинович Филип
|0
|0
|11.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|12.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.47
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.27
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.27
|4.
|Тиба Педру
|2
|0.13
|5.
|Рогне Томас
|2
|0.13
|6.
|Каминьски Якуб
|1
|0.07
|7.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.07
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.07
|9.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.07
|10.
|Червински Алан
|0
|0
|11.
|Шатка Любомир
|0
|0
|12.
|Соболь Хуберт
|0
|0
|13.
|Скурась Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|5
|0
|2.
|Собчик Алекс
|3
|0
|3.
|Масурас Яннис
|3
|0
|4.
|Янжа Эрик
|2
|0
|5.
|Кой Михал
|2
|0
|6.
|Эвангелу Стефанос
|2
|0
|7.
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|8.
|Прохазка Роман
|1
|0
|9.
|Рычковски Адам
|1
|0
|10.
|Хименес Хесус
|1
|0
|11.
|Хайда Войцех
|1
|0
|12.
|Войтушек Норберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кравец Василий
|3
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|3
|0
|3.
|Модер Якуб
|3
|0
|4.
|Червински Алан
|2
|0
|5.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|6.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|7.
|Каминьски Якуб
|2
|0
|8.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|9.
|Тиба Педру
|1
|0
|10.
|Шатка Любомир
|1
|0
|11.
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|12.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|13.
|Скурась Михал
|1
|0
|14.
|Мухар Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|Лех
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин
Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже
Лех Последние 20 матчей: +8 =3 -9Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лех: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Лех 2:4 Гурник Забже Экстракласса Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Лех Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:6 Лех Экстракласса Лех 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Краковия
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|20 - 21
|19
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 19
|16
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|14.
|Пяст
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 18
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 12
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|15.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Краковия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|12.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гурник Забже» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гурник Забже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гурник Забже» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров