Сентрал Кост Маринерз
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Сентрал Коаст
Веллингтон Феникс
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
29
Куол
Алоу
19
Саймон
Мэтт
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
14
Руфер
Алекс
17
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
-
22 Янота МихаилПолузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
-
-
23 Даниель Холл
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куол Алоу
|2
|0.4
|2.
|Да Силва Даниэль
|1
|0.2
|3.
|Jordan Smylie
|1
|0.2
|4.
|Нигро Стефан
|0
|0
|5.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|6.
|Daniel Bouman
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Болл Дэвид
|1
|0.25
|2.
|Муратович Мирза
|1
|0.25
|3.
|Давила Улисес
|1 (1)
|0.25
|4.
|Пейн Тим
|0
|0
|5.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саймон Мэтт
|3
|0
|2.
|Куол Алоу
|2
|0
|3.
|Божанич Оливер
|1
|0
|4.
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|5.
|Daniel Bouman
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руфер Алекс
|0
|1
|2.
|Де Вере Люк
|1
|0
|3.
|Болл Дэвид
|1
|0
|4.
|Пейн Тим
|1
|0
|5.
|Фентон Луис
|1
|0
|6.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|7.
|Joshua Laws
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +5 =2 -13Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори
Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Веллингтон Феникс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|2.
|Брисбен Роар
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Макартур
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|10 - 10
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|5.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Макартур
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
Победитель
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