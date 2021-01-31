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Сентрал Кост Маринерз
1:2
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
12' Желтая карточка
Куол Алоу
0:1
15' Гол
Давила Улисес
1:1
41' Гол
Куол Алоу
74' Желтая карточка
Давила Улисес
1:2
88' Гол
Сотирио Джошуа
90'+6
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
14
Daniel
Bouman
8
Божанич
Оливер
6
Стенснесс
Джанни
10
Да
Силва
Даниэль
29
Куол
Алоу
19
Саймон
Мэтт
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
3
Де
Вере
Люк
21
Joshua
Laws
5
МакГэрри
Джеймс
10
Давила
Улисес
8
Девлин
Кэмерон
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
9
Болл
Дэвид
17
Хемед
Томер
Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куол Алоу 3 0.6
2. Да Силва Даниэль 1 0.2
3. Jordan Smylie 1 0.2
4. Нигро Стефан 0 0
5. Нисбет Джошуа 0 0
6. Daniel Bouman 0 0
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 2 (1) 0.5
2. Болл Дэвид 1 0.25
3. Сотирио Джошуа 1 0.25
4. Муратович Мирза 1 0.25
5. _Sotirio J. 1 0.25
6. Хемед Томер 0 0
7. Пейн Тим 0 0
8. Руфер Алекс 0 0
9. МакГэрри Джеймс 0 0
10. _Rufer A. 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Саймон Мэтт 3 0
2. Куол Алоу 3 0
3. Божанич Оливер 1 0
4. Стенснесс Джанни 1 0
5. Daniel Bouman 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Руфер Алекс 0 1
2. Де Вере Люк 1 0
3. Болл Дэвид 1 0
4. Давила Улисес 1 0
5. Пейн Тим 1 0
6. Фентон Луис 1 0
7. Девлин Кэмерон 1 0
8. Joshua Laws 1 0
9. _Davila U. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сентрал Кост Маринерз 0 0 60% (3) 0 20% (1) 20% (1)
 Веллингтон Феникс 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори
Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Веллингтон Феникс: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 4 3 0 1 8 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 6 - 3 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 2 1 5 - 4 8
4. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 7 - 8 7
6. Макартур 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Вестерн Юнайтед 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
12. Перт Глори 3 1 0 2 10 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Макартур 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 2 0 0 2 5 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Alou Kuol бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Давила Улисес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Alou Kuol получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 1.87 3.40
  4.82 1.70 3.97

Самый высокий коэффициент на матч «Сентрал Кост Маринерз» – «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сентрал Кост Маринерз» – «Веллингтон Феникс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 0.00 9.30 1.04 6.50 1.11 5.10 1.16 2.08 1.31 1.87 1.93 1.38 3.00 1.05 9.50 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.05 13.00 0.00 15.00
4.45 1.24 3.10 1.39 1.89 1.99 1.55 2.53 1.23 4.41 1.65 2.33 1.45 2.84 1.62 2.37 1.37 3.20 1.17 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.06 1.78 1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77
3.27 1.38 2.70 1.52 2.12 1.81 1.68 2.30 1.42 2.93 1.23 4.21 1.48 2.73 1.32 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.05 1.30 3.18 1.20 4.09

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.39
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